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الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين
https://sputnikarabic.ae/20220826/جمهورية-التشيك-تدعو-لعقد-اجتماع-عاجل-لوزراء-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-لمناقشة-أزمة-الطاقة-1066874891.html
جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة
جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة
جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:29+0000
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جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة

13:29 GMT 26.08.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
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جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة.
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