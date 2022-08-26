https://sputnikarabic.ae/20220826/جمهورية-التشيك-تدعو-لعقد-اجتماع-عاجل-لوزراء-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-لمناقشة-أزمة-الطاقة-1066874891.html
جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة
جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة
جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:29+0000
2022-08-26T13:29+0000
2022-08-26T13:29+0000
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جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة
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جمهورية التشيك تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الطاقة.