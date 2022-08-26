https://sputnikarabic.ae/20220826/سلطان-عمان-يرسل-برقية-عزاء-إلى-الملك-سلمان-في-وفاة-إحدى-أميرات-العائلة-1066872038.html
سلطان عمان يرسل برقية عزاء إلى الملك سلمان في وفاة إحدى أميرات العائلة
سلطان عمان يرسل برقية عزاء إلى الملك سلمان في وفاة إحدى أميرات العائلة
أرسل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة إحدى أميرات العائلة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:37+0000
2022-08-26T12:37+0000
2022-08-26T12:37+0000
سلطنة عمان
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد تضمنت رسالة سلطان عمان تقديم العزاء والمواساة إلى الملك سلمان، بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.وأعرب السُّلطان العماني في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته، "داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان
https://sputnikarabic.ae/20200113/الملك-سلمان-يقدم-واجب-العزاء-في-وفاة-السلطان-قابوس-صور-وفيديو-1044046429.html
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سلطنة عمان, أخبار السعودية اليوم
سلطنة عمان, أخبار السعودية اليوم
سلطان عمان يرسل برقية عزاء إلى الملك سلمان في وفاة إحدى أميرات العائلة
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أرسل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة إحدى أميرات العائلة.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد تضمنت رسالة سلطان عمان تقديم العزاء والمواساة إلى الملك سلمان، بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو
الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.
وأعرب السُّلطان العماني في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته
، "داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان