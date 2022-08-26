https://sputnikarabic.ae/20220826/غروسي-يرأس-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوريجيه-للطاقة-النووية-1066856071.html
غروسي يرأس بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه للطاقة النووية
غروسي يرأس بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه للطاقة النووية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة الوكالة ستزور محطة زابوريجيه لتوليد الطاقة النووية، مضيفا أنه سيقود المهمة بنفسه. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T03:53+0000
2022-08-26T03:53+0000
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أخبار روسيا اليوم
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فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان يوم الخميس:"يحدث كل يوم تقريبا حادث جديد في محطة زابوريجيه للطاقة النووية أو بالقرب منها، لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت".وأضاف: "أنا مصمم على قيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيا إلى المحطة في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في استقرار وضع السلامة والأمن النوويين هناك".محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بقصف محطة زابوريجيه للطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/وكالات-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ستشمل-خبراء-أمنيين-لتقييم-قصف-محطة-زابوروجيه--1066838112.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
غروسي يرأس بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه للطاقة النووية
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة الوكالة ستزور محطة زابوريجيه لتوليد الطاقة النووية، مضيفا أنه سيقود المهمة بنفسه.
فيينا - سبوتنيك
. وقال غروسي في بيان يوم الخميس:"يحدث كل يوم تقريبا حادث جديد في محطة زابوريجيه للطاقة النووية أو بالقرب منها، لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت".
وأضاف: "أنا مصمم على قيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيا إلى المحطة في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في استقرار وضع السلامة والأمن النوويين هناك".
محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.
وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بقصف محطة زابوريجيه
للطاقة النووية.