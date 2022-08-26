https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html

نادي الأسير الفلسطيني: هناك حالة من التوتر الشديد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية

نادي الأسير الفلسطيني: هناك حالة من التوتر الشديد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن حالة من التوتر الشديد سادت أقسام الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T09:31+0000

2022-08-26T09:31+0000

2022-08-26T09:31+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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رام الله - سبوتنيك. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "التوتر وقع بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون في وقت استدعت فيه إدارة سجون الاحتلال قوات إضافية في عدة سجون".في السياق ذاته، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: إن "مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال اليوم تمثلت بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام في السجون واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام".من جانبه، قال آمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "المطلوب الآن أوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع أسرانا الأبطال الذين يتعرضون للقمع والتنكيل".وتابع "نطالب كل المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أسرانا، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بالالتزام وتنفيذ كل التفاهمات التي تمت قبل شهر رمضان الماضي".‏يشار إلى أن الأسرى كانوا أعلنوا أنهم قد بدؤوا بخطوات حل التنظيمات على أن تنفذ هذه الخطوة يوم الأحد المقبل.وبين نادي الأسير أن "قرار حل التنظيمات يعني رفع مستوى المواجهة مع الإدارة، بحيث لا يتحمل أي تنظيم مسؤولية أي مواجهة تحدث بين الأسرى كأفراد وبين إدارة المعتقل".

https://sputnikarabic.ae/20220213/نادي-الأسير-الفلسطيني-يعلن-عن-حملة-الحياة-حق-لـ-فضح-جرائم-إسرائيل-بحق-الأسرى-المرضى-1058485569.html

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