https://sputnikarabic.ae/20220827/أمريكا-تعلن-توصلها-لتسويات-مع-عملاء-سابقين-بالمخابرات-تجسسوا-لصالح-الإمارات-1066890005.html
أمريكا تعلن توصلها لتسويات مع عملاء سابقين بالمخابرات تجسسوا لصالح الإمارات
أمريكا تعلن توصلها لتسويات مع عملاء سابقين بالمخابرات تجسسوا لصالح الإمارات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أبرمت تسويات إدارية مع 3 عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية تجسسوا إلكترونيا لصالح الإمارات واعترفوا العام الماضي بانتهاك... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:33+0000
2022-08-27T07:33+0000
2022-08-27T07:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إنه بموجب التسويات، سيُمنع مارك باير ورايان أدامز ودانيل جيريكه من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تخضع للوائح التجارة الدولية في الأسلحة لمدة 3 سنوات.وأضافت أن تسوياتها الإدارية مع الرجال الثلاثة "تتناول تهمة تقديم خدمات دفاعية غير مصرح بها تشمل أنظمة ومعدات وبرمجيات مصممة خصيصا لأغراض استخبارية".ووفقا للبيان، كان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة سرية تدعى (مشروع رافين)، قد ساعدت الإمارات على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات.واعترف العملاء الثلاثة أمام المحكمة الاتحادية باختراق شبكات الكمبيوتر الأمريكية وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأمريكية.كما أكدت الخارجية الأمريكية على دورها في تعزيز الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال التحكم في تصدير الخدمات الدفاعية ومنع انتشار القدرات السيبرانية الهجومية، مشيرة إلى أهمية قيام الأشخاص الأمريكيين بتقديم خدمات دفاعية فقط بموجب التفويض المناسب من الوزارة.
https://sputnikarabic.ae/20210914/أمريكا-توجه-اتهامات-لعملاء-سابقين-ساعدوا-الإمارات-في-التجسس-على-خصومها-1050153604.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أمريكا تعلن توصلها لتسويات مع عملاء سابقين بالمخابرات تجسسوا لصالح الإمارات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أبرمت تسويات إدارية مع 3 عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية تجسسوا إلكترونيا لصالح الإمارات واعترفوا العام الماضي بانتهاك قوانين الاختراق الأمريكية.
وقالت
الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إنه بموجب التسويات، سيُمنع مارك باير ورايان أدامز ودانيل جيريكه من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تخضع للوائح التجارة الدولية في الأسلحة لمدة 3 سنوات.
وأضافت أن تسوياتها الإدارية مع الرجال الثلاثة "تتناول تهمة تقديم خدمات دفاعية غير مصرح بها تشمل أنظمة ومعدات وبرمجيات مصممة خصيصا لأغراض استخبارية".
14 سبتمبر 2021, 20:56 GMT
ووفقا للبيان، كان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة سرية تدعى (مشروع رافين)، قد ساعدت الإمارات
على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات.
واعترف العملاء الثلاثة أمام المحكمة الاتحادية باختراق شبكات الكمبيوتر الأمريكية وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأمريكية.
كما أكدت الخارجية الأمريكية على دورها في تعزيز الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال التحكم في تصدير الخدمات الدفاعية ومنع انتشار القدرات السيبرانية الهجومية، مشيرة إلى أهمية قيام الأشخاص الأمريكيين بتقديم خدمات دفاعية فقط بموجب التفويض المناسب من الوزارة.