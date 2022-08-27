https://sputnikarabic.ae/20220827/أمير-قطر-يعلن-وصول-أول-دفعة-من-مقاتلات-تايفون-1066913786.html
أمير قطر يعلن وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون"
أمير قطر يعلن وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون"
أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، استلام الدوحة لأول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي تساهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:03+0000
2022-08-27T20:03+0000
2022-08-27T20:03+0000
العالم العربي
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101557/78/1015577845_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_610fd2c0cae4b48dc315526fe13a8da2.jpg
وكتب على "تويتر"، اليوم السبت، إنه شهد وصول أول دفعة من المقاتلات التي أطلق عليها اسم "الذاريات"، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى مراحل تطوير القوات الجوية الأميرية القطرية.ولفت إلى أن الدولة القطرية تواصل تعزيز قواتها الجوية بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية.ونشر تميم بن حمد، صورا ترصد مشاركته في استلام المقاتلات الحربية التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي مقاتلة أوروبية طورتها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20210722/مقاتلة-سو-27-روسية-ترافق-مقاتلة-تايفون-ألمانية-فوق-بحر-البلطيق-1049632517.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101557/78/1015577845_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_368faed66fe59ef874cdafa23000f231.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر
أمير قطر يعلن وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون"
تابعنا عبر
أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، استلام الدوحة لأول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي تساهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية.
وكتب على "تويتر"، اليوم السبت، إنه شهد وصول أول دفعة من المقاتلات التي أطلق عليها اسم "الذاريات"، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى مراحل تطوير القوات الجوية
الأميرية القطرية.
ولفت إلى أن الدولة القطرية تواصل تعزيز قواتها الجوية بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية.
ونشر تميم بن حمد، صورا ترصد مشاركته في استلام المقاتلات
الحربية التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي مقاتلة أوروبية طورتها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.