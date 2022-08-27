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أمير قطر يعلن وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون"
أمير قطر يعلن وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون"
أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، استلام الدوحة لأول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي تساهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:03+0000
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العالم العربي
قطر
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وكتب على "تويتر"، اليوم السبت، إنه شهد وصول أول دفعة من المقاتلات التي أطلق عليها اسم "الذاريات"، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى مراحل تطوير القوات الجوية الأميرية القطرية.ولفت إلى أن الدولة القطرية تواصل تعزيز قواتها الجوية بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية.ونشر تميم بن حمد، صورا ترصد مشاركته في استلام المقاتلات الحربية التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي مقاتلة أوروبية طورتها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20210722/مقاتلة-سو-27-روسية-ترافق-مقاتلة-تايفون-ألمانية-فوق-بحر-البلطيق-1049632517.html
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العالم العربي, قطر
العالم العربي, قطر

أمير قطر يعلن وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون"

20:03 GMT 27.08.2022
© flickr.com / Airwolfhoundيوروفايتر "تايفون"
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© flickr.com / Airwolfhound
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أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، استلام الدوحة لأول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي تساهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية.
وكتب على "تويتر"، اليوم السبت، إنه شهد وصول أول دفعة من المقاتلات التي أطلق عليها اسم "الذاريات"، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى مراحل تطوير القوات الجوية الأميرية القطرية.
مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2021
مقاتلة "سو-27" روسية ترافق مقاتلة "تايفون" ألمانية فوق بحر البلطيق
22 يوليو 2021, 19:07 GMT
ولفت إلى أن الدولة القطرية تواصل تعزيز قواتها الجوية بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية.
ونشر تميم بن حمد، صورا ترصد مشاركته في استلام المقاتلات الحربية التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي مقاتلة أوروبية طورتها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.
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