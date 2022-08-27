https://sputnikarabic.ae/20220827/أنصار-الله-تقدر-عدد-ضحايا-عمليات-التحالف-العربي-باليمن-بأكثر-من-47-ألف-شخص-1066896996.html

"أنصار الله" تقدر عدد ضحايا عمليات التحالف العربي باليمن بأكثر من 47 ألف شخص

"أنصار الله" تقدر عدد ضحايا عمليات التحالف العربي باليمن بأكثر من 47 ألف شخص

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية"الحوثيين"، اليوم السبت، مقتل وإصابة47081 مدنياً جراء عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية منذ انطلاقها... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T11:51+0000

2022-08-27T11:51+0000

2022-08-27T11:51+0000

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وحسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، قالت وزارة الصحة بصنعاء في مؤتمر صحفي: "بلغ عدد الضحايا المدنيين حتى اليوم 47081 مواطناً منهم 15483 قتيلاً و31598 جريحاً، 25% منهم أطفال ونساء".وأضافت: "دمر تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] 162 مرفقاً صحياً بشكل كامل و375 بشكل جزئي وأخرجها عن العمل".وذكرت أن "القصف المباشر من التحالف أدى إلى مقتل 66 من الكوادر الطبية، ودمر 70 سيارة إسعاف".وأشارت إلى "تسبب الحصار في رفع معدلات سوء التغذية الحاد إلى أكثر من 632 ألف طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة".وأشارت إلى أن "الحصار والقصف المكثف بأسلحة محرمة تسبب في ارتفاع نسب التشوهات الخلقية وإسقاط الأجنة بمعدل 350 ألف حالة إسقاط و12 ألف حالة تشوه".واتهمت الوزارة، التحالف بـ "التسبب في رفع نسب المواليد الخدج [الأطفال غير مكتملي النمو] إلى 8% مقارنة بالوضع قبيل العدوان وبمعدل 22599 حالة سنوياً".وكشفت عن "وفاة 40320 إمرأة حامل، و103680 طفلاً خلال 8 سنوات من الحصار المستمر على اليمن".وحمّلت وزارة الصحة في صنعاء، التحالف العربي مسؤولية "التسبب من خلال الحصار في زيادة أعداد المصابين بالأورام بنسبة 50% عن المعدل بداية العدوان في 2015م وبلغت 46204 حالة خلال العام 2021".واتهمت الوزارة التحالف بـ "منع إدخال معدات طبية حيوية والتسبب في عزوف شركات دولية عن توريد الأدوية إلي اليمن نتيجة للحصار"، مشيرة إلى "انتهاء شحنات مساعدات نتيجة بقائها في جيبوتي كمحطة قسرية لمرور المساعدات إلى اليمن".واعتبرت أن "الفتح المحدود لمطار صنعاء وميناء الحديدة في ظل الهدنة لا يفي بأدنى احتياجات القطاع الصحي وحاجة المرضى".وأكدت الوزارة أن "رفع الحصار ووقف العدوان نهائياً هو الخطوة الأولى والصحيحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدائر في اليمن بسقوط مئات آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض، وأحيانا المجاعة في بعض المناطق.كما تسبب بنزوح السكان من المناطق، التي تشهد معارك، ولجوئهم إلى أماكن أكثر أمنا داخل اليمن وخارجه.

https://sputnikarabic.ae/20220826/اليمن-أنصار-الله-تتهم-قوات-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينتي-وقود-1066865041.html

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