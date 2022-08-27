https://sputnikarabic.ae/20220827/إعلام-اتصالات-إسرائيلية-لعقد-لقاء-بين-بايدن-ولابيد-الشهر-المقبل-1066911185.html
إعلام: اتصالات إسرائيلية لعقد لقاء بين بايدن ولابيد الشهر المقبل
إعلام: اتصالات إسرائيلية لعقد لقاء بين بايدن ولابيد الشهر المقبل
أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لعقد لقاء يجمعه بالرئيس جو بايدن. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T18:32+0000
2022-08-27T18:32+0000
2022-08-27T18:32+0000
جو بايدن
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مكتب لابيد يجري اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية بعقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس جو بايدن الشهر المقبل في نيويورك.ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي كبير أن اللقاء المفترض يتوقع أن يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر المقبل.وأشارت إلى أن اللقاء المفترض سيحدد له يوم العشرين من سبتمبر/أيلول المقبل، بعيد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
إعلام: اتصالات إسرائيلية لعقد لقاء بين بايدن ولابيد الشهر المقبل
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أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لعقد لقاء يجمعه بالرئيس جو بايدن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مكتب لابيد يجري اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية بعقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي
مع الرئيس جو بايدن الشهر المقبل في نيويورك.
ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي كبير أن اللقاء المفترض يتوقع أن يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر المقبل.
وأشارت إلى أن اللقاء المفترض سيحدد له يوم العشرين من سبتمبر/أيلول المقبل، بعيد خطاب الرئيس الأمريكي
جو بايدن في الأمم المتحدة.