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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة والمستمرة في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت، "تعرب الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات".وأضافت "تدعو الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

12:22 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة والمستمرة في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت، "تعرب الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات".


وأضافت "تدعو الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".
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