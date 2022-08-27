https://sputnikarabic.ae/20220827/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-وقف-الاشتباكات-المسلحة-في-العاصمة-الليبية-طرابلس-1066898316.html
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة والمستمرة في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:22+0000
2022-08-27T12:22+0000
2022-08-27T12:22+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت، "تعرب الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات".وأضافت "تدعو الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة والمستمرة في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت، "تعرب الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات".
وأضافت "تدعو الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".