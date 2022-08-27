https://sputnikarabic.ae/20220827/الحكومة-الليبية-تدين-الاشتباكات-وسط-أحياء-سكنية-في-العاصمة-طرابلس-1066896017.html
الحكومة الليبية تدين الاشتباكات وسط أحياء سكنية في العاصمة طرابلس
الحكومة الليبية تدين الاشتباكات وسط أحياء سكنية في العاصمة طرابلس
أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس في أحياء سكنية، متهمة رئيس الحكومة المعينة من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، بتنفيذ... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T11:01+0000
2022-08-27T11:01+0000
2022-08-27T11:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الليبية، اليوم السبت إنه "تدين حكومة الوحدة الوطنية ما يشهده وسط مدينة طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين، مروعة للأهالي في مشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلّفته من مآسٍ".يأتي ذلك بعدما تجددت اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة التي منحها مجلس النواب الليبي ثقته، فتحي باشاغا، وقد سقط خلال الاشتباكات وبرصاصة طائشة الفنان الكوميدي مصطفى بركة.وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك في ليبيا، بأن "العاصمة الليبية طرابلس شهدت الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بمناطق متفرقة بسبب خلافات بين قادة من الفصائل المسلحة".وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها سبوتنيك، مجموعات مسلحة يقودها هيثم التاجوري آمر كتيبة ثوار طرابلس الكتيبة 92، يعلن من خلالها استرجاع أو الاستيلاء على مقار كانت قد سيطرت عليها مجموعة أخرى تابعة لآمر قوة حماية الدستور أغنيوه الككلي بالإضافة إلى عماد الطرابلسي أمر قوة الردع".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الحكومة الليبية تدين الاشتباكات وسط أحياء سكنية في العاصمة طرابلس
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أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس في أحياء سكنية، متهمة رئيس الحكومة المعينة من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، بتنفيذ تهديداته باستخدام القوة للعدوان على المدينة.
بنغازي - سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الليبية، اليوم السبت إنه "تدين حكومة الوحدة الوطنية ما يشهده وسط مدينة طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين، مروعة للأهالي في مشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلّفته من مآسٍ".
وأضاف البيان أن "هذه الاشتباكات قد نجمت عن قيام مجموعة عسكرية بالرماية العشوائية على رتل مارّ بمنطقة شارع الزاوية، في الوقت الذي تتحشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس؛ تنفيذا لما أعلنه المدعو فتحي باشاغا من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدنية".
يأتي ذلك بعدما تجددت اشتباكات بين مجموعات مسلحة
تابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة التي منحها مجلس النواب الليبي ثقته، فتحي باشاغا، وقد سقط خلال الاشتباكات وبرصاصة طائشة الفنان الكوميدي مصطفى بركة.
وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك في ليبيا، بأن "العاصمة الليبية طرابلس شهدت الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بمناطق متفرقة بسبب خلافات بين قادة من الفصائل المسلحة".
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها سبوتنيك، مجموعات مسلحة يقودها هيثم التاجوري آمر كتيبة ثوار طرابلس الكتيبة 92، يعلن من خلالها استرجاع أو الاستيلاء على مقار كانت قد سيطرت عليها مجموعة أخرى تابعة لآمر قوة حماية الدستور أغنيوه الككلي بالإضافة إلى عماد الطرابلسي أمر قوة الردع".