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الحكومة المغربية تقر إجراءات جديدة لمحاصرة عمليات الصيد العشوائي
الحكومة المغربية تقر إجراءات جديدة لمحاصرة عمليات الصيد العشوائي
أقرت الحكومة المغربية عددا من الإجراءات التي تستهدف محاربة عمليات الصيد العشوائي، والتي تهدد الثروة السمكية في البلاد. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:05+0000
2022-08-27T10:05+0000
أخبار المغرب اليوم
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ووفقا لما نقلته هسبريس عن مصادر مطلع فقد تم عقد اجتماعات مشتركة بين مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انتهت إلى ضرورة وضع حد للصيد العشوائي.وأوضح المصدر أن الاجتماع، "الذي حضره مسؤول رفيع بوزارة الداخلية، انتهى بالتأكيد على تطبيق القانون ضد لوبيات الصيد العشوائي بالمنطقة".وقال المصدر: "هناك من المستثمرين الكبار يتخفون تحت غطاء ما تعرف بـ”القوارب المعيشية” لاستنزاف الثروة السمكية"، لافتا إلى أن "العديد من قوارب الصيد تحمل ترقيما مزدوجا، ما يعني أنها تعود لمستثمرين كبار"وكان بيان صادر عن الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية قد اعتبر أن نهج إدارة الصيد البحري في التعاطي مع استفحال الصيد البحري يعزز مخطط أليوتيس، مشيرا إلى أن عدد قوارب الصيد العشوائي بجهة الداخلة وادي الذهب يتجاوز العدد الذي تم إحصاؤه.
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أخبار المغرب اليوم
أخبار المغرب اليوم

الحكومة المغربية تقر إجراءات جديدة لمحاصرة عمليات الصيد العشوائي

10:05 GMT 27.08.2022
© Photo / youtube//Aaron
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أقرت الحكومة المغربية عددا من الإجراءات التي تستهدف محاربة عمليات الصيد العشوائي، والتي تهدد الثروة السمكية في البلاد.
ووفقا لما نقلته هسبريس عن مصادر مطلع فقد تم عقد اجتماعات مشتركة بين مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انتهت إلى ضرورة وضع حد للصيد العشوائي.
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وأوضح المصدر أن الاجتماع، "الذي حضره مسؤول رفيع بوزارة الداخلية، انتهى بالتأكيد على تطبيق القانون ضد لوبيات الصيد العشوائي بالمنطقة".

وعن تفاصيل الانتهاكات التي تتم، رصد الاجتماع ما يزيد عن ألف قارب لا تحترم القوانين المنظمة للصيد البحري.

وقال المصدر: "هناك من المستثمرين الكبار يتخفون تحت غطاء ما تعرف بـ”القوارب المعيشية” لاستنزاف الثروة السمكية"، لافتا إلى أن "العديد من قوارب الصيد تحمل ترقيما مزدوجا، ما يعني أنها تعود لمستثمرين كبار"

وأشار إلى أن هذه القوارب يتم استخدامها أيضا في الهجرة السرية وتهريب المخدرات.

وكان بيان صادر عن الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية قد اعتبر أن نهج إدارة الصيد البحري في التعاطي مع استفحال الصيد البحري يعزز مخطط أليوتيس، مشيرا إلى أن عدد قوارب الصيد العشوائي بجهة الداخلة وادي الذهب يتجاوز العدد الذي تم إحصاؤه.
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