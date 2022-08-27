الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قضية الأسرى في مقدمة أولوياتها
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
© AP Photo / Hatem Moussa
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس يتابع ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأنه وجه سفراء فلسطين حول العالم ببدء حملة لكشف ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة، اليوم السبت: إن "الرئيس محمود عباس يؤكد أن قضية الأسرى تقع على رأس أولويتنا، وبأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة".
ولفت أبو ردينة إلى أن الرئيس عباس وجه السفراء الفلسطينيين حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن تلك الجرائم المرتكبة بحق الأسرى المنافية لأبسط حقوق الإنسان وللقوانين الدولية كافة.
وتابع: "أكد الرئيس عباس على أن أسرانا هم مناضلو حرية، وبأن شعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، وبأننا سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".
ويشكو الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من أوضاع متردية ومعاملة سيئة.
وبوقت سابق من العام الجاري، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة ضد سياسات إدارة مصلحة السجون.
وتابع: "أكد الرئيس عباس على أن أسرانا هم مناضلو حرية، وبأن شعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، وبأننا سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".
ويشكو الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من أوضاع متردية ومعاملة سيئة.
وبوقت سابق من العام الجاري، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة ضد سياسات إدارة مصلحة السجون.