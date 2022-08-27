https://sputnikarabic.ae/20220827/الرئاسة-الفلسطينية-تؤكد-أن-قضية-الأسرى-في-مقدمة-أولوياتها-1066895925.html

الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قضية الأسرى في مقدمة أولوياتها

الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قضية الأسرى في مقدمة أولوياتها

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس يتابع ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأنه وجه سفراء فلسطين حول العالم... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T10:58+0000

2022-08-27T10:58+0000

2022-08-27T10:58+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة، اليوم السبت: إن "الرئيس محمود عباس يؤكد أن قضية الأسرى تقع على رأس أولويتنا، وبأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة".ولفت أبو ردينة إلى أن الرئيس عباس وجه السفراء الفلسطينيين حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن تلك الجرائم المرتكبة بحق الأسرى المنافية لأبسط حقوق الإنسان وللقوانين الدولية كافة.وتابع: "أكد الرئيس عباس على أن أسرانا هم مناضلو حرية، وبأن شعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، وبأننا سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".ويشكو الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من أوضاع متردية ومعاملة سيئة.وبوقت سابق من العام الجاري، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة ضد سياسات إدارة مصلحة السجون.

https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html

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