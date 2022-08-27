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الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قضية الأسرى في مقدمة أولوياتها
الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قضية الأسرى في مقدمة أولوياتها
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس يتابع ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأنه وجه سفراء فلسطين حول العالم... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:58+0000
2022-08-27T10:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة، اليوم السبت: إن "الرئيس محمود عباس يؤكد أن قضية الأسرى تقع على رأس أولويتنا، وبأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة".ولفت أبو ردينة إلى أن الرئيس عباس وجه السفراء الفلسطينيين حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن تلك الجرائم المرتكبة بحق الأسرى المنافية لأبسط حقوق الإنسان وللقوانين الدولية كافة.وتابع: "أكد الرئيس عباس على أن أسرانا هم مناضلو حرية، وبأن شعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، وبأننا سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".ويشكو الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من أوضاع متردية ومعاملة سيئة.وبوقت سابق من العام الجاري، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة ضد سياسات إدارة مصلحة السجون.
https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قضية الأسرى في مقدمة أولوياتها

10:58 GMT 27.08.2022
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
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أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس يتابع ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأنه وجه سفراء فلسطين حول العالم ببدء حملة لكشف ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة، اليوم السبت: إن "الرئيس محمود عباس يؤكد أن قضية الأسرى تقع على رأس أولويتنا، وبأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة".
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
نادي الأسير الفلسطيني: هناك حالة من التوتر الشديد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
أمس, 09:31 GMT
ولفت أبو ردينة إلى أن الرئيس عباس وجه السفراء الفلسطينيين حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن تلك الجرائم المرتكبة بحق الأسرى المنافية لأبسط حقوق الإنسان وللقوانين الدولية كافة.

وتابع: "أكد الرئيس عباس على أن أسرانا هم مناضلو حرية، وبأن شعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، وبأننا سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".

ويشكو الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من أوضاع متردية ومعاملة سيئة.

وبوقت سابق من العام الجاري، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة ضد سياسات إدارة مصلحة السجون.
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