https://sputnikarabic.ae/20220827/السفير-الأنغولي-لدى-موسكو-أنغولا-قد-تنضم-إلى-نظام-مير-للدفع-الروسي-1066888774.html
السفير الأنغولي لدى موسكو: أنغولا قد تنضم إلى نظام "مير" للدفع الروسي
السفير الأنغولي لدى موسكو: أنغولا قد تنضم إلى نظام "مير" للدفع الروسي
قال السفير الأنغولي لدى روسيا، أوغوستو دا سيلفا كونها، لـ"سبوتنيك" إن أنغولا قد تنضم إلى نظام الدفع "مير" الروسي وتسمح باستخدام هذه البطاقات في البلاد بالإضافة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T06:00+0000
2022-08-27T06:00+0000
2022-08-27T06:00+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير إن الحكومة الأنغولية منفتحة تماما على المستثمرين الروس، وإذا كانت حصتهم كبيرة، فسيكون من المناسب والمنطق بالطبع الانضمام إلى هذا النظام وقبوله".وأضاف: "من الناحية الفنية، من الممكن استخدام نظام "مير" في أنغولا ... أعتقد أن أنغولا يمكنها الانضمام إلى هذا النظام، ولكن رهنا بالنفعية. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على مستوى علاقاتنا المالية والاقتصادية ومستوى الاستثمار في البلاد".وأشار السفير الأنغولي أنه يمكن استخدام الروبل الروسي للتسويات المتبادلة بين البلدين، ولكن سيكون من الصعب استخدام الكوانزا الأنغولية لهذا الغرض.يشار إلى أنه يمكن استخدام بطاقات "مير" حاليا في تركيا وفيتنام وأرمينيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
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روسيا
السفير الأنغولي لدى موسكو: أنغولا قد تنضم إلى نظام "مير" للدفع الروسي
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قال السفير الأنغولي لدى روسيا، أوغوستو دا سيلفا كونها، لـ"سبوتنيك" إن أنغولا قد تنضم إلى نظام الدفع "مير" الروسي وتسمح باستخدام هذه البطاقات في البلاد بالإضافة إلى التحول إلى التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال السفير إن الحكومة الأنغولية منفتحة تماما على المستثمرين الروس، وإذا كانت حصتهم كبيرة، فسيكون من المناسب والمنطق بالطبع الانضمام إلى هذا النظام وقبوله".
وأضاف: "من الناحية الفنية، من الممكن استخدام نظام "مير" في أنغولا ... أعتقد أن أنغولا يمكنها الانضمام إلى هذا النظام، ولكن رهنا بالنفعية. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على مستوى علاقاتنا المالية والاقتصادية ومستوى الاستثمار في البلاد".
وأشار السفير الأنغولي أنه يمكن استخدام الروبل الروسي للتسويات المتبادلة بين البلدين، ولكن سيكون من الصعب استخدام الكوانزا الأنغولية لهذا الغرض.
يشار إلى أنه يمكن استخدام بطاقات "مير" حاليا في تركيا وفيتنام وأرمينيا
وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.