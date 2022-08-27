https://sputnikarabic.ae/20220827/المالية-التركية-تطمئن-شركاتها-المتعاملة-مع-الشركات-الروسية-الخاضعة-للعقوبات-1066896611.html

المالية التركية تطمئن شركاتها المتعاملة مع الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات

المالية التركية تطمئن شركاتها المتعاملة مع الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات

دعا وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي الشركات التركية لعدم القلق من تحذير بشأن عقوبات أمريكية محتملة على الشركات التي تتعامل مع شركات روسية خاضعة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T11:37+0000

2022-08-27T11:37+0000

2022-08-27T11:37+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

روسيا

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وذكرت جمعية الصناعة والأعمال التركية هذا الأسبوع أنها تلقت رسالة من نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو يحذر فيها من أن الشركات التركية تخاطر بحدوث عواقب إذا تعاملت مع روس أو مؤسسات روسية كانت خاضعة للعقوبات الأمريكية.في سلسلة تغريدات، قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إن قلق الشركات التركية بشأن الرسالة الواردة من واشنطن "لا معنى له".وغرد قائلا إن "تركيا هي واحدة من أهم مراكز القوة السياسية والاقتصادية في العالم. يجب أن يشعر عالم الأعمال لدينا بقوة الدولة إلى جانبه في جميع الأوقات"، وفقا لموقع " أسوشيتد برس".في وقت سابق من هذا الشهر، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، روسيا، حيث تعهد الزعيمان بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.وأشار بوتين في ذلك الوقت إلى أن التجارة الروسية التركية تضاعفت في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تركيز موسكو المتزايد على العلاقات مع أنقرة وسط العقوبات الغربية المؤلمة.قال نباتي، أمس الجمعة، إن تركيا واثقة من قدرتها على موازنة علاقاتها مع روسيا وعلاقاتها الدولية.وكتب على تويتر "نحن مصممون على تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع جيراننا في مختلف القطاعات، وخاصة في السياحة، في إطار لا يخضع للعقوبات".وفي خطوة أولى في هذا الاتجاه ستبدأ تركيا شراء الغاز الطبيعي الروسي بعملة الروبل الروسية، ثم تحل العملتان الروسية والتركية محل عملة الدولار الأمريكية وعملة اليورو الأوروبية في تسوية كافة المدفوعات، وتتوقف الدولتان عن استخدام النقد الأجنبي خلال التعامل بينهما.وذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية عن قلق كبير يراود الدول الغربية بسبب التقارب الروسي التركي، وتحديدا في المرحلة الأخيرة حيث اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي أردوغان في طهران وسوتشي.لا تزال روسيا مصدرا مهما لإمدادات الطاقة لتركيا، حيث وفرت ربع واردات تركيا من النفط الخام ونحو 45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضا هائلا في التجارة الثنائية.

https://sputnikarabic.ae/20220808/الكرملين-لا-ينبغي-أن-تخضع-تركيا-لعقوبات-غربية-جراء-تعاملها-مع-روسيا-لكن-كل-شيء-ممكن-1066152742.html

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