https://sputnikarabic.ae/20220827/المنفي-يقطع-زيارته-إلى-تونس-على-خلفية-الاشتباكات-المسلحة-الجارية-في-بلاده-1066901430.html
المنفي يقطع زيارته إلى تونس على خلفية الاشتباكات المسلحة الجارية في بلاده
المنفي يقطع زيارته إلى تونس على خلفية الاشتباكات المسلحة الجارية في بلاده
قطع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، زيارته إلى تونس، وعاد للعاصمة الليبية طرابلس، على إثر الاشتباكات التي جرت بين قوات الحكومة الليبية... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:42+0000
2022-08-27T13:42+0000
2022-08-27T13:42+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن المنفي قطع زيارة العمل التي كان يقوم بها إلى جمهورية تونس، ليتوجه بشكل عاجل للعاصمة طرابلس، وأضاف البيان، أن المنفي قدم اعتذاره إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لإلغاء جدول الزيارة.يذكر أن المنفي كان قدغادر، مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة تونس، لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8".وقالت بوابة "الوسط" إنه من المقرر أن يسافر المنفي برفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.وأوضح مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيكون في استقبال المنفي، تمهيدا لحضور مؤتمر "تيكاد 8" الذي ينعقد على مدار اليوم والغد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
المنفي يقطع زيارته إلى تونس على خلفية الاشتباكات المسلحة الجارية في بلاده
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قطع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، زيارته إلى تونس، وعاد للعاصمة الليبية طرابلس، على إثر الاشتباكات التي جرت بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وقوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
بنغازي - سبوتنيك
. وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن المنفي قطع زيارة العمل التي كان يقوم بها إلى جمهورية تونس، ليتوجه بشكل عاجل للعاصمة طرابلس، وأضاف البيان، أن المنفي قدم اعتذاره إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لإلغاء جدول الزيارة.
يذكر أن المنفي
كان قدغادر، مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة تونس، لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8".
وقالت بوابة "الوسط" إنه من المقرر أن يسافر المنفي برفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.
وأوضح مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيكون في استقبال المنفي، تمهيدا لحضور مؤتمر "تيكاد 8" الذي ينعقد على مدار اليوم والغد.