https://sputnikarabic.ae/20220827/تونس-تستدعي-سفيرها-لدى-الرباط-للتشاور-ردا-على-قرار-مغربي-مماثل-1066888296.html

تونس تستدعي سفيرها لدى الرباط للتشاور ردا على قرار مغربي مماثل

تونس تستدعي سفيرها لدى الرباط للتشاور ردا على قرار مغربي مماثل

أعربت تونس عن استغرابها الشديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد جبهة البوليساريو في ندوة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T01:19+0000

2022-08-27T01:19+0000

2022-08-27T01:19+0000

أخبار تونس اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان: "حافظت تونس على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع".وأضاف البيان: "كما تَلتزم تونس بقرارات الأمم المتحدة، فإنّها مُلتزمة أيضا بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تعدّ بلادنا أحد مؤسّسيه".وأوضح البيان: "وفي هذا السياق، يجدر التوضيح بأنه خلافا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكّرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمشاركة في فعاليات قمة تيكاد-8 بتونس. كما وجّه رئيس المفوضية الإفريقية، في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للجمهورية الصحراوية لحضور القمة".وقال البيان: "وتأتي هاتان الدعوتان تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوزاكا/ زمبيا يومي 14 و15 يوليو 2022 -بحضور الوفد المغربي- حيث أكّد القرار على ضرورة دعوة كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة تيكاد-8."وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للجمهورية الصحراوية وأن شاركت في الدورة السادسة للتيكاد المنعقدة بنيروبي/كينيا سنة 2016 والدورة السابعة المنعقدة بيوكوهاما /اليابان سنة 2019، كما شاركت أيضا في اجتماعات إقليمية أخرى على غرار القمة الإفريقية-الأوروبية المنعقدة في فيفري 2022 ببروكسيل وذلك بمشاركة المملكة المغربية في جميع هذه القمم.وأشار البيان إلى أنه "وبناء على ما سبق من معطيات موثقة لدى الاتحاد الإفريقي، تؤكد تونس على أنّه لا وجود لأي تبرير منطقي للبيان المغربي، لا سيما وأنّ تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات".ولفت البيان إلى أن "تونس تؤكد حرصها على المحافظة على علاقاتها الودية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي، فإنها ترفض رفضا قاطعا ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية".وتابع البيان "وإذ تشدد تونس أيضا، انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني"، مضيفا :وعلى هذا الأساس فقد قررت تونس دعوة سفيرها بالرباط حالا للتشاور".وباستثناء الجزائر وموريتانيا وسوريا، لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" أي دولة عربية، كما أن موريتانيا وسوريا لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع البوليساريو.بالمقابل تعترف معظم الدول العربية الفاعلة، بمغربية الصحراء، وقرر بعضها افتتاح قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، كما أن الدول العربية وخصوصا الخليجية تحرص على دعم الموقف المغربي في المحافل الدولية، وخصوصا في الأمم المتحدة.وسيشارك رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في تونس، في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية "تيكاد" والذي سيقام في 27-28 أغسطس.وتعد "تيكاد" إطار عمل لليابان والدول الأفريقية لمناقشة ما هو ضروري لمزيد من التنمية، وتترأس اليابان المؤتمر منذ عام 1993 واستضافت اليابان اجتماع "تيكاد" السابق في عام 2019 في يوكوهاما.

https://sputnikarabic.ae/20220826/المغرب-يعلن-عدم-المشاركة-في-قمة-التيكاد-ويستدعي-سفيره-في-تونس-للتشاور-1066885269.html

https://sputnikarabic.ae/20220410/-جبهة-البوليساريو-في-الصحراء-الغربية-تعلق-اتصالاتها-بالحكومة-الإسبانية-الحالية-1061034756.html

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