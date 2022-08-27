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https://sputnikarabic.ae/20220827/حكومة-إثيوبيا-جبهة-تيغراي-أغلقت-كل-خيارات-السلام-وتتجه-نحو-أمهرة-وعفر-لتنفيذ-عمليات-وحشية-1066899241.html
حكومة إثيوبيا: جبهة تيغراي أغلقت كل خيارات السلام وتتجه نحو أمهرة وعفر لتنفيذ عمليات وحشية
حكومة إثيوبيا: جبهة تيغراي أغلقت كل خيارات السلام وتتجه نحو أمهرة وعفر لتنفيذ عمليات وحشية
قال مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، اليوم السبت، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أغلقت جميع ‏خيارات السلام التي امتدت لها، وتكثف من الهجمات العسكرية التي... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:57+0000
2022-08-27T12:57+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
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ولفت في بيان رسمي صادر عنه إلى أن "الجبهة قامت للمرة الثالثة بشن وتكثيف الهجمات على الأمة".وتابع: "من المعروف أن الجماعة الإرهابية كانت تستعد لصراع واسع النطاق، تاركة طريق السلام جانبا، ومن خلال توسيع هجماتها على جبهات مختلفة، استمرت في استهداف المدنيين الأبرياء".وواصل البيان: "بعد استراتيجية حرب الموجة البشرية التي عفا عليها الزمن، واصلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجماتها واسعة النطاق على المدنيين، وإرسال الشباب بأعداد كبيرة إلى المجتمعات المجاورة".وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيانه، اليوم السبت، أن "جبهة تيغري تتحرك حاليا نحو حدود منطقة أمهرة وعفر، لتنفيذ عمليات قتل وتهجير، وتدمير للممتلكات والبنية التحتية، بالإضافة إلى أنشطة وحشية أخرى".وأكدت أنه "مع الحفاظ على خيار السلام الذي اقترحته الحكومة الإثيوبية، تقوم قوات دفاعنا الوطني البطولية بالتنسيق والاستجابة بكفاءة وقدرات كاملة ضد الهجوم الواسع النطاق الذي تشنه هذه المجموعة الإرهابية".وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين.
https://sputnikarabic.ae/20220826/أمريكا-تعرب-عن-قلقها-من-قصف-عاصمة-تيغراي-جوا-وتدعو-إلى-تجنب-التصعيد-والانتقال-للمحادثات-فورا-1066883933.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم

حكومة إثيوبيا: جبهة تيغراي أغلقت كل خيارات السلام وتتجه نحو أمهرة وعفر لتنفيذ عمليات وحشية

12:57 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIإثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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قال مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، اليوم السبت، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أغلقت جميع ‏خيارات السلام التي امتدت لها، وتكثف من الهجمات العسكرية التي شنتها.‏
ولفت في بيان رسمي صادر عنه إلى أن "الجبهة قامت للمرة الثالثة بشن وتكثيف الهجمات على الأمة".
وتابع: "من المعروف أن الجماعة الإرهابية كانت تستعد لصراع واسع النطاق، تاركة طريق السلام جانبا، ومن خلال توسيع هجماتها على جبهات مختلفة، استمرت في استهداف المدنيين الأبرياء".
وواصل البيان: "بعد استراتيجية حرب الموجة البشرية التي عفا عليها الزمن، واصلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجماتها واسعة النطاق على المدنيين، وإرسال الشباب بأعداد كبيرة إلى المجتمعات المجاورة".
وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيانه، اليوم السبت، أن "جبهة تيغري تتحرك حاليا نحو حدود منطقة أمهرة وعفر، لتنفيذ عمليات قتل وتهجير، وتدمير للممتلكات والبنية التحتية، بالإضافة إلى أنشطة وحشية أخرى".
وأكدت أنه "مع الحفاظ على خيار السلام الذي اقترحته الحكومة الإثيوبية، تقوم قوات دفاعنا الوطني البطولية بالتنسيق والاستجابة بكفاءة وقدرات كاملة ضد الهجوم الواسع النطاق الذي تشنه هذه المجموعة الإرهابية".
مروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
أمريكا تعرب عن قلقها من قصف عاصمة تيغراي جوا وتدعو إلى تجنب التصعيد والانتقال للمحادثات فورا
أمس, 18:05 GMT
وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.
واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين.
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