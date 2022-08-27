https://sputnikarabic.ae/20220827/رئيس-وزراء-اليابان-يتعهد-بتقديم-30-مليار-دولار-لأفريقيا-على-مدى-3-سنوات-1066894052.html
رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم 30 مليار دولار لأفريقيا على مدى 3 سنوات
رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم 30 مليار دولار لأفريقيا على مدى 3 سنوات
تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأفريقيا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:08+0000
2022-08-27T10:08+0000
2022-08-27T10:08+0000
العالم
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وقال كيشيدا، في خطاب افتراضي خلال المؤتمر الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8" بتونس، اليوم السبت إنه "سيتم تقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتنمية الأفريقية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري"، حسبما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية.وشدد على أن "اليابان ستنمو جنبًا إلى جنب مع أفريقيا، ما يميز نهج طوكيو عن نهج الصين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم 30 مليار دولار لأفريقيا على مدى 3 سنوات
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تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأفريقيا.
وقال كيشيدا، في خطاب افتراضي خلال المؤتمر الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8" بتونس، اليوم السبت إنه "سيتم تقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتنمية الأفريقية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري"، حسبما نقلت وكالة "كيودو
" اليابانية.
وشدد على أن "اليابان ستنمو جنبًا إلى جنب مع أفريقيا، ما يميز نهج طوكيو عن نهج الصين".