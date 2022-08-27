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رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم 30 مليار دولار لأفريقيا على مدى 3 سنوات
رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم 30 مليار دولار لأفريقيا على مدى 3 سنوات
تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأفريقيا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:08+0000
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وقال كيشيدا، في خطاب افتراضي خلال المؤتمر الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8" بتونس، اليوم السبت إنه "سيتم تقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتنمية الأفريقية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري"، حسبما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية.وشدد على أن "اليابان ستنمو جنبًا إلى جنب مع أفريقيا، ما يميز نهج طوكيو عن نهج الصين".
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رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم 30 مليار دولار لأفريقيا على مدى 3 سنوات

10:08 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUILرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUIL
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تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأفريقيا.
وقال كيشيدا، في خطاب افتراضي خلال المؤتمر الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8" بتونس، اليوم السبت إنه "سيتم تقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتنمية الأفريقية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري"، حسبما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية.

وشدد على أن "اليابان ستنمو جنبًا إلى جنب مع أفريقيا، ما يميز نهج طوكيو عن نهج الصين".
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