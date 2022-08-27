https://sputnikarabic.ae/20220827/كوشنر-يكشف-تفاصيل-واقعة-سابقة-لمنع-محمد-بن-سلمان-من-دخول-البيت-الأبيض-1066891064.html
كوشنر يكشف تفاصيل واقعة سابقة لمنع محمد بن سلمان من دخول البيت الأبيض
كوشنر يكشف تفاصيل واقعة سابقة لمنع محمد بن سلمان من دخول البيت الأبيض
كشف غاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاصيل واقعة سابقة لمنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول البيت الأبيض بسبب مشكلة في... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T08:13+0000
2022-08-27T08:13+0000
2022-08-27T08:13+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
دونالد ترامب
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مذكرات كوشنر والتي جاءت بعنوان "breaking History" ما ذكره فيها عن واقعة منع الأمير محمد بن سلمان والذيكان حينها ولي ولي العهد، من دخول البيت الأبيض من قبل الحرس الرئاسي.وذكر كوشنر في مذكراته "بالعودة إلى يناير/ كانون الثاني، خلال أول اتصال هاتفي بين ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز، أخبرنا الحاكم السعودي أن ننسق الرحلة المحتملة مع نجله محمد بن سلمان، نائب ولي العهد ووزير الدفاع".من جانبه، قال ترامب "إنني سأكون الشخص المناسب لمقابلته، عندما عدت إلى مكتبي، تلقيت بالفعل بريدا إلكترونيا من محمد بن سلمان يطلب إجراء مكالمة".وتابع كوشنر في مذكراته: "في مارس، بينما كان محمد بن سلمان في واشنطن، تسببت عاصفة ثلجية في إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كان من المقرر أن تتناول الغداء مع ترامب في اللحظة الأخيرة لأن طائرتها لم تستطع الإقلاع من ألمانيا".اقترح كوشنر على ترامب ترامب أن يتناول الغداء مع محمد بن سلمان، لأن ولي ولي العهد كان بالفعل في المدينة، وافق ترامب على الفكرة رغم من إصرار موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على أن الرؤساء لا يتناولون الغداء مع المسؤولين الأجانب الذين ليسوا رؤساء للدولة.رفض ترامب هذا البروتوكول البيروقراطي وقرر السعي إلى شراكة محتملة يمكن أن تعزز مصالح أمريكا في الشرق الأوسط.لذلك انتظر نائب كوشنر، آفي بيركوفيتش، خارج نقطة التفتيش الأمنية للبيت الأبيض لمقابلة محمد بن سلمان، وعندما وصل ابن سلمان، كانت هناك مشكلة في الأوراق ومنعه الحرس الرئاسي من الدخول. ما دفع كوشنر إلى الركض إلى البوابة وأقنع الحراس بالسماح له بالمرور".
https://sputnikarabic.ae/20220822/كوشنر-يتحدث-لأول-مرة-بعد-شكوك-بأنه-جاسوس-لـإف-بي-آي-ضد-حماه-ترامب-1066735298.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, دونالد ترامب
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, دونالد ترامب
كوشنر يكشف تفاصيل واقعة سابقة لمنع محمد بن سلمان من دخول البيت الأبيض
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كشف غاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاصيل واقعة سابقة لمنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول البيت الأبيض بسبب مشكلة في الأوراق.
ونقلت شبكة
"سي إن إن" عن مذكرات كوشنر والتي جاءت بعنوان "breaking History" ما ذكره فيها عن واقعة منع الأمير محمد بن سلمان والذيكان حينها ولي ولي العهد، من دخول البيت الأبيض من قبل الحرس الرئاسي.
وذكر كوشنر في مذكراته "بالعودة إلى يناير/ كانون الثاني، خلال أول اتصال هاتفي بين ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز، أخبرنا الحاكم السعودي أن ننسق الرحلة المحتملة مع نجله محمد بن سلمان، نائب ولي العهد ووزير الدفاع".
من جانبه، قال ترامب "إنني سأكون الشخص المناسب لمقابلته، عندما عدت إلى مكتبي، تلقيت بالفعل بريدا إلكترونيا من محمد بن سلمان يطلب إجراء مكالمة".
وتابع كوشنر في مذكراته: "في مارس، بينما كان محمد بن سلمان في واشنطن، تسببت عاصفة ثلجية في إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كان من المقرر أن تتناول الغداء مع ترامب في اللحظة الأخيرة لأن طائرتها لم تستطع الإقلاع من ألمانيا".
اقترح كوشنر على ترامب ترامب أن يتناول الغداء مع محمد بن سلمان، لأن ولي ولي العهد كان بالفعل في المدينة، وافق ترامب على الفكرة رغم من إصرار موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على أن الرؤساء لا يتناولون الغداء مع المسؤولين الأجانب الذين ليسوا رؤساء للدولة.
رفض ترامب هذا البروتوكول البيروقراطي وقرر السعي إلى شراكة محتملة يمكن أن تعزز مصالح أمريكا في الشرق الأوسط.
وأوضح كوشنر: "لأن محمد بن سلمان كان من الناحية الفنية المسؤول الثالث في المملكة العربية السعودية، فإن موظفي مجلس الأمن القومي لم يسمحوا له بتخطي نقطة التفتيش الأمنية والقيادة مباشرة إلى الجناح الغربي (البيت الأبيض) كما يسمحوا لرؤساء الدول".
لذلك انتظر نائب كوشنر، آفي بيركوفيتش، خارج نقطة التفتيش الأمنية للبيت الأبيض لمقابلة محمد بن سلمان، وعندما وصل ابن سلمان، كانت هناك مشكلة في الأوراق ومنعه الحرس الرئاسي من الدخول. ما دفع كوشنر إلى الركض إلى البوابة وأقنع الحراس بالسماح له بالمرور".