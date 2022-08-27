https://sputnikarabic.ae/20220827/مصدر-طالبان-لا-تسمح-للطالبات-بمغادرة-كابول-للدراسة-خارج-البلاد-1066888155.html
مصدر: "طالبان" لا تسمح للطالبات بمغادرة كابول للدراسة خارج البلاد
مصدر: "طالبان" لا تسمح للطالبات بمغادرة كابول للدراسة خارج البلاد
قال مصدر مطلع لـ "سبوتنيك" إن طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) رفضت السماح للطالبات بمغادرة العاصمة الأفغانية للذهاب للدراسة في... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T00:29+0000
2022-08-27T00:29+0000
2022-08-27T00:30+0000
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال المصدر يوم الجمعة إن الطلاب والطالبات يخططون لمغادرة كابول، ولكن لم يسمح إلا للطلاب الذكور بالسفر من أفغانستان للدراسة.ووصلت حكومة أفغانية مؤقتة بقيادة طالبان إلى السلطة في سبتمبر 2021، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.ومنعت طالبان النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وأدخلت الفصل بين الجنسين في المدارس.ويسمح للفتيات الآن بتلقي التعليم بعد الصف السادس. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت طالبان النساء على تغطية وجوههن أثناء وجودهن في الأماكن العامة ولا يسمح للنساء بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية وزيارة الحدائق في نفس الوقت مع الرجال.وخرجت النساء الأفغانيات إلى الشوارع قبل 15 أغسطس (اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابول قبل عام)، احتجاجا على عدم المساواة والدعوة إلى حماية حريتهن وحقهن في التعليم والعمل.
https://sputnikarabic.ae/20220813/طالبان-تطلق-النار-في-الهواء-لتفريق-مظاهرة-نسائية-في-كابول-1066356082.html
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حركة طالبان
مصدر: "طالبان" لا تسمح للطالبات بمغادرة كابول للدراسة خارج البلاد
00:29 GMT 27.08.2022 (تم التحديث: 00:30 GMT 27.08.2022) تابعنا عبر
قال مصدر مطلع لـ "سبوتنيك" إن طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) رفضت السماح للطالبات بمغادرة العاصمة الأفغانية للذهاب للدراسة في كازاخستان وقطر.
كابول - سبوتنيك
. وقال المصدر يوم الجمعة إن الطلاب والطالبات يخططون لمغادرة كابول، ولكن لم يسمح إلا للطلاب الذكور بالسفر من أفغانستان للدراسة.
ووصلت حكومة أفغانية مؤقتة بقيادة طالبان إلى السلطة في سبتمبر 2021، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
ومنعت طالبان النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وأدخلت الفصل بين الجنسين في المدارس.
ويسمح للفتيات الآن بتلقي التعليم بعد الصف السادس. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت طالبان النساء
على تغطية وجوههن أثناء وجودهن في الأماكن العامة ولا يسمح للنساء بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية وزيارة الحدائق في نفس الوقت مع الرجال.
وخرجت النساء الأفغانيات إلى الشوارع قبل 15 أغسطس (اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابول قبل عام)، احتجاجا على عدم المساواة والدعوة إلى حماية حريتهن وحقهن في التعليم والعمل.