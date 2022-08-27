https://sputnikarabic.ae/20220827/وزير-المهجرين-اللبناني-لـسبوتنيك-الدولة-السورية-جاهزة-لعودة--النازحين-وروسيا-ستقدم-الدعم-الكامل--1066898177.html
وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": الدولة السورية جاهزة لعودة النازحين وروسيا ستقدم الدعم الكامل
وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": الدولة السورية جاهزة لعودة النازحين وروسيا ستقدم الدعم الكامل
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إنه التقى مؤخرا مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، وجرى البحث في وضع... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:21+0000
2022-08-27T12:21+0000
2022-08-27T12:21+0000
راديو
نافذة على لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1066898015_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_8fa1e29c2e64d77fd1e8635d5ecdcf29.png
وزير المهجرين اللبناني ل"سبوتنيك": الدولة السورية جاهزة لعودة النازحين وروسيا ستقدم الدعم الكامل
وزير المهجرين اللبناني ل"سبوتنيك": الدولة السورية جاهزة لعودة النازحين وروسيا ستقدم الدعم الكامل
وأكد الوزير عصام شرف الدين في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ولفت شرف الدين إلى أن:ونوه شرف الدين:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1066898015_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4da1237bcc199635271420b1ff59f56f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
راديو, نافذة على لبنان, аудио
وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": الدولة السورية جاهزة لعودة النازحين وروسيا ستقدم الدعم الكامل
تابعنا عبر
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إنه التقى مؤخرا مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، وجرى البحث في وضع النازحين السوريين، وسبل عودتهم إلى بلادهم، وتم الوصول إلى نتائج مهمة جدا.
وأكد الوزير عصام شرف الدين في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"الجانب السوري أكد أنه يوجد حاليا 480 مركز إيواء شاغر في سوريا للنازحين، وإن لزم الأمر الدولة السورية مستعدة لبناء مراكز إيواء جديدة، كما أنها جاهزة حاليا لعودة واستقبال حوالي 180 ألف نازح في المرحلة الأولى، طبعا مع التقديمات والتسهيلات المقدمة من الدولة السورية، مع إعادة التوظيف، وتأمين مراكز الإيواء، ومع العفو الرئاسي عن الذين حملوا السلاح".
"كل هذه الأمور إيجابية وشجعتنا لأن نتخذ القرار لنبدأ بشكل جدي، وتم التفاهم على البدء بعودة الأهالي المتواجدين في المخيمات، لإنه بالعرف السوري، يمنع على المواطن السوري أن يعيش في خيمة، والجميع سيعيشون في المرحلة الأولى في مراكز إيواء، مؤلفة من أبنية اسمنتية، إلى أن يتم ترميم منازلهم والعودة إليها فيما بعد".
"بدور روسيا الاتحادية بهذا الموضوع تحديدا، حيث عقدت اتفاقا مع الدولة السورية، على الرغم من انشغالها بالأزمة الأوكرانية، وأنا شخصيا اطلعت على مضمون الاتفاق الذي ينص على تقديم تعويض المساعدات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لناحية الغذاء وإعادة الإعمار والبنى التحتية والتعليم الجامعي المجاني، وهذه خطوة تشكر عليها روسيا، تساهم في دعم عودة النازحين وتساعدهم على الانطلاق من جديد في حياتهم العادية في بلدهم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في الصفحة..