https://sputnikarabic.ae/20220827/يتجاوز-ارتفاع-برج-إيفل-الصين-تشيد-أعلى-جسر-معدني-في-العالم-فيديو-1066907032.html
يتجاوز ارتفاع برج "إيفل"... الصين تشيد أعلى جسر معدني في العالم... فيديو
يتجاوز ارتفاع برج "إيفل"... الصين تشيد أعلى جسر معدني في العالم... فيديو
تستعد الصين لافتتاح أعلى جسر معدني مخصص للسكك الحديدية في العالم يتجاوز ارتفاعه ارتفاع برج "إيفل" بـ 29 مترا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T16:27+0000
2022-08-27T16:27+0000
2022-08-27T16:27+0000
منوعات
الصين
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ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الجسر قريبا بعدما تم استكمال آخر امتداد معدني معلق لـ "جسر تشيناب" خلال الشهر الجاري.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد الجسر من الجو وعمليات الإنشاء التي تجري به.ويمر الجسر فوق نهر "تشينات" ويبلغ ارتفاعه فوق قاع النهر 359 مترا، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه أعلى من برج "إيفل" بـ 29 مترا.ويرجع تاريخ بداية إنشاء الجسر إلى عام 2004، لكنه عملية استكماله تأخرت، حيث يقع في الجزء الهندي من منطقة كشمير ويسهل عملية الانتقال بين ضفتي النهر ويصل طوله إلى ألف و315 مترا.
https://sputnikarabic.ae/20220322/-تركيا-تفتتح-أطول-جسر-معلق-في-العالم-1060299766.html
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منوعات, الصين
يتجاوز ارتفاع برج "إيفل"... الصين تشيد أعلى جسر معدني في العالم... فيديو
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تستعد الصين لافتتاح أعلى جسر معدني مخصص للسكك الحديدية في العالم يتجاوز ارتفاعه ارتفاع برج "إيفل" بـ 29 مترا.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الجسر قريبا بعدما تم استكمال آخر امتداد معدني
معلق لـ "جسر تشيناب" خلال الشهر الجاري.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد الجسر من الجو وعمليات الإنشاء التي تجري به.
ويمر الجسر فوق نهر "تشينات" ويبلغ ارتفاعه
فوق قاع النهر 359 مترا، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه أعلى من برج "إيفل" بـ 29 مترا.
ويرجع تاريخ بداية إنشاء الجسر إلى عام 2004، لكنه عملية استكماله تأخرت، حيث يقع في الجزء الهندي من منطقة كشمير ويسهل عملية الانتقال بين ضفتي النهر ويصل طوله إلى ألف و315 مترا.