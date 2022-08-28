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https://sputnikarabic.ae/20220828/أهداف-برشلونه-وبلد-الوليد-في-الدوري-الإسباني-4-0-فيديو-1066947845.html
أهداف برشلونه وبلد الوليد في الدوري الإسباني 4-0... فيديو
أهداف برشلونه وبلد الوليد في الدوري الإسباني 4-0... فيديو
فاز فريق برشلونة على نظيره بلد الوليد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T20:03+0000
2022-08-28T20:03+0000
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
نادي برشلونة
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أحزر لاعبو برشلونة أهداف المباراة بواقع هدفين في كل شوط، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24، و64، فيما جاء الهدفان الآخران عن طريق بيدري في الدقيقة 43، وسيرجو روبيروتو في الدقيقة 91.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق برشلونة إلى النقطة 7 محتلا المركز الثاني مؤقتا، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة محتلا المركز التاسع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة
الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة

أهداف برشلونه وبلد الوليد في الدوري الإسباني 4-0... فيديو

20:03 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / JOSEP LAGOروبرت ليفاندوفسكي يتألق ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم
روبرت ليفاندوفسكي يتألق ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / JOSEP LAGO
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فاز فريق برشلونة على نظيره بلد الوليد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.
أحزر لاعبو برشلونة أهداف المباراة بواقع هدفين في كل شوط، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24، و64، فيما جاء الهدفان الآخران عن طريق بيدري في الدقيقة 43، وسيرجو روبيروتو في الدقيقة 91.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق برشلونة إلى النقطة 7 محتلا المركز الثاني مؤقتا، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة محتلا المركز التاسع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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