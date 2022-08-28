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https://sputnikarabic.ae/20220828/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-السيول-في-السودان-إلى-99-قتيلا-و93-مصابا-1066934558.html
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في السودان إلى 99 قتيلا و93 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في السودان إلى 99 قتيلا و93 مصابا
أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت 6 ولايات إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:56+0000
2022-08-28T14:56+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقال مكتب الناطق باسم المجلس القومى للدفاع المدني السوداني، في بيان اليوم الأحد، إن "إجمالي الضحايا جراء السيول بلغ 99 قتيلا، والإصابات بلغت 93 حالة، فضلا عن دمار كلي لأكثر من 23 ألف منزل، ودمار جزئي لما يزيد عن 35 ألف منزل".وأعلن مجلس الوزراء السوداني، الأحد الماضي، حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات، وتسببت في تدمير آلاف المنازل.وتعاني ولايات نهر النيل، وشمال كردفان، وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، وكسلا، والقضارف من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر، في تقرير أصدره بوقت سابق، أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.ويشهد السودان سنويا، بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
https://sputnikarabic.ae/20220828/السودان-يعلن-ارتفاع-عدد-الولايات-المتضررة-من-السيول-لـ-10--1066920591.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في السودان إلى 99 قتيلا و93 مصابا

14:56 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliأولاد يتنقلون في شارع غمرته المياه على لوح خشبي عبر بلدة السلمانية، على بعد حوالي(35 كم جنوب غرب العاصمة الخرطوم، السودان، 17 سبتمبر 2020
أولاد يتنقلون في شارع غمرته المياه على لوح خشبي عبر بلدة السلمانية، على بعد حوالي(35 كم جنوب غرب العاصمة الخرطوم، السودان، 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت 6 ولايات إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا.
وقال مكتب الناطق باسم المجلس القومى للدفاع المدني السوداني، في بيان اليوم الأحد، إن "إجمالي الضحايا جراء السيول بلغ 99 قتيلا، والإصابات بلغت 93 حالة، فضلا عن دمار كلي لأكثر من 23 ألف منزل، ودمار جزئي لما يزيد عن 35 ألف منزل".

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، الأحد الماضي، حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات، وتسببت في تدمير آلاف المنازل.

وتعاني ولايات نهر النيل، وشمال كردفان، وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، وكسلا، والقضارف من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
السودان يعلن ارتفاع عدد الولايات المتضررة من السيول لـ 10
07:47 GMT
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر، في تقرير أصدره بوقت سابق، أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.

ويشهد السودان سنويا، بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
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