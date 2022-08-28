ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في السودان إلى 99 قتيلا و93 مصابا
© AP Photo / Marwan Aliأولاد يتنقلون في شارع غمرته المياه على لوح خشبي عبر بلدة السلمانية، على بعد حوالي(35 كم جنوب غرب العاصمة الخرطوم، السودان، 17 سبتمبر 2020
© AP Photo / Marwan Ali
أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت 6 ولايات إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا.
وقال مكتب الناطق باسم المجلس القومى للدفاع المدني السوداني، في بيان اليوم الأحد، إن "إجمالي الضحايا جراء السيول بلغ 99 قتيلا، والإصابات بلغت 93 حالة، فضلا عن دمار كلي لأكثر من 23 ألف منزل، ودمار جزئي لما يزيد عن 35 ألف منزل".
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، الأحد الماضي، حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات، وتسببت في تدمير آلاف المنازل.
وتعاني ولايات نهر النيل، وشمال كردفان، وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، وكسلا، والقضارف من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، الأحد الماضي، حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات، وتسببت في تدمير آلاف المنازل.
وتعاني ولايات نهر النيل، وشمال كردفان، وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، وكسلا، والقضارف من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر، في تقرير أصدره بوقت سابق، أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.
ويشهد السودان سنويا، بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
ويشهد السودان سنويا، بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.