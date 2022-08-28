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السودان يعلن ارتفاع عدد الولايات المتضررة من السيول لـ 10
السودان يعلن ارتفاع عدد الولايات المتضررة من السيول لـ 10
أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد الولايات المتضررة من كارثة السيول والأمطار إلى 10 ولايات. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T07:47+0000
2022-08-28T07:47+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في تصريح صحفي للمفوض العام للعون الإنساني بالإنابة آدم ابراهيم عبدالله، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت.وقال إبراهيم إن 4 ولايات جديدة انضمت لقائمة الولايات التي ضربتها الأمطار والسيول ليرتفع عدد الولايات المتضررة إلي 10 ولايات، متوقعا اتساع نطاق الفيضانات والسيول.ووجه المسؤول السوداني باستخدام المراكب لدخول المناطق التي تعذر الوصول إليها بمحلية المناقل في ولاية الجزيرة.ورأى أن عملية إسقاط المساعدات عبر الجو بحاجة لمراجعة في العديد من المناطق لا سيما المغمورة بالمياه لتجنب تلف المواد الغذائية مثل الدقيق والسكر وغيرها.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20220827/هل-يعود-جنوب-السودان-إلى-الحرب-الأهلية-بعد-اشتعال-الخلافات-بين-أطراف-الصراع-1066906348.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

السودان يعلن ارتفاع عدد الولايات المتضررة من السيول لـ 10

07:47 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد الولايات المتضررة من كارثة السيول والأمطار إلى 10 ولايات.
جاء هذا في تصريح صحفي للمفوض العام للعون الإنساني بالإنابة آدم ابراهيم عبدالله، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت.
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وقال إبراهيم إن 4 ولايات جديدة انضمت لقائمة الولايات التي ضربتها الأمطار والسيول ليرتفع عدد الولايات المتضررة إلي 10 ولايات، متوقعا اتساع نطاق الفيضانات والسيول.
ووجه المسؤول السوداني باستخدام المراكب لدخول المناطق التي تعذر الوصول إليها بمحلية المناقل في ولاية الجزيرة.
ورأى أن عملية إسقاط المساعدات عبر الجو بحاجة لمراجعة في العديد من المناطق لا سيما المغمورة بالمياه لتجنب تلف المواد الغذائية مثل الدقيق والسكر وغيرها.
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
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