https://sputnikarabic.ae/20220828/السودان-يعلن-ارتفاع-عدد-الولايات-المتضررة-من-السيول-لـ-10--1066920591.html

السودان يعلن ارتفاع عدد الولايات المتضررة من السيول لـ 10

السودان يعلن ارتفاع عدد الولايات المتضررة من السيول لـ 10

أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد الولايات المتضررة من كارثة السيول والأمطار إلى 10 ولايات. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T07:47+0000

2022-08-28T07:47+0000

2022-08-28T07:47+0000

أخبار السودان اليوم

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جاء هذا في تصريح صحفي للمفوض العام للعون الإنساني بالإنابة آدم ابراهيم عبدالله، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت.وقال إبراهيم إن 4 ولايات جديدة انضمت لقائمة الولايات التي ضربتها الأمطار والسيول ليرتفع عدد الولايات المتضررة إلي 10 ولايات، متوقعا اتساع نطاق الفيضانات والسيول.ووجه المسؤول السوداني باستخدام المراكب لدخول المناطق التي تعذر الوصول إليها بمحلية المناقل في ولاية الجزيرة.ورأى أن عملية إسقاط المساعدات عبر الجو بحاجة لمراجعة في العديد من المناطق لا سيما المغمورة بالمياه لتجنب تلف المواد الغذائية مثل الدقيق والسكر وغيرها.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

https://sputnikarabic.ae/20220827/هل-يعود-جنوب-السودان-إلى-الحرب-الأهلية-بعد-اشتعال-الخلافات-بين-أطراف-الصراع-1066906348.html

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أخبار السودان اليوم