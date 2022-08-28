https://sputnikarabic.ae/20220828/السعودية-عدم-السماح-ببيع-المشروبات-الغازية-في-المدارس-1066929244.html
السعودية... عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس
السعودية... عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس
وضعت وزارة الصحة في السعودية وضع شروط خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:58+0000
2022-08-28T12:58+0000
2022-08-28T12:58+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قالت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس.وأضافت أن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.وأكدت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.وأشارت إلى أن هذه المشروبات كثرت الدراسات حول أضرارها على الصحة.
https://sputnikarabic.ae/20210726/هل-المشروبات-الغازية-الدايت-خطر-على-الصحة؟-1049671618.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس
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وضعت وزارة الصحة في السعودية وضع شروط خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال.
ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قالت
المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس.
وأضافت أن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.
وأكدت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية
في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.
وأشارت إلى أن هذه المشروبات كثرت الدراسات حول أضرارها على الصحة.
وأوضحت أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.