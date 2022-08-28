عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/السعودية-عدم-السماح-ببيع-المشروبات-الغازية-في-المدارس-1066929244.html
السعودية... عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس
السعودية... عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس
وضعت وزارة الصحة في السعودية وضع شروط خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:58+0000
2022-08-28T12:58+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102036/90/1020369013_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_04daab419d77214a308a92c0422de345.jpg
ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قالت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس.وأضافت أن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.وأكدت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.وأشارت إلى أن هذه المشروبات كثرت الدراسات حول أضرارها على الصحة.
https://sputnikarabic.ae/20210726/هل-المشروبات-الغازية-الدايت-خطر-على-الصحة؟-1049671618.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102036/90/1020369013_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8b93c243d4d97baccc779c3df9c65419.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس

12:58 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov / الذهاب إلى بنك الصورمشروبات غازية
مشروبات غازية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وضعت وزارة الصحة في السعودية وضع شروط خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال.
ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قالت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس.
المشروبات الغازية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2021
هل المشروبات الغازية "الدايت" خطر على الصحة؟ 
26 يوليو 2021, 22:11 GMT
وأضافت أن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.
وأكدت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.
وأشارت إلى أن هذه المشروبات كثرت الدراسات حول أضرارها على الصحة.
وأوضحت أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала