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السفير الأوكراني السابق بألمانيا يثيرغضب الألمان
السفير الأوكراني السابق بألمانيا يثيرغضب الألمان
أثار السفير الأوكراني السابق بألمانيا أندريه ميلنيك، موجة من ردود الأفعال الغاضبة من قبل الرأي العام في ألمانيا بعد تصريحاته الأخيرة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T08:57+0000
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أخبار ألمانيا
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وتسببت تغريدة لميلينك، بهذه الردود بعدما "غرد" قائلا: "لقد دعوتك إلى أوكرانيا. تم إلغاء هذه الدعوة"، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء ساكسونيا مايكل كريتشمر لزيارة كييف، بعد تصريحات الأخير لبدء مفاوضات مع روسيا.فيما علق صاحب الحساب Ronald Unger، قائلا: "عزيزي السيد ميلنيك، مشكلة أوكرانيا هي أنها تطلب دائما من العالم بأسره، لكنها ورجال السياسة بها لا يهتمون بعواقب العقوبات على الناس وعلى بقية العالم".وقال أحد المعلقين: "من أضر بمن؟ لقد جرحنا أنفسنا ولحمنا بمساعدة العقوبات المذهلة!".يذكر أنه في يوليو / تموز، وقع رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بإقالة أندريه ميلنيك، السفير لدى ألمانيا، الذي أثارت تصريحاته صدى مرارًا وتكرارًا.
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

السفير الأوكراني السابق بألمانيا يثيرغضب الألمان

08:57 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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أثار السفير الأوكراني السابق بألمانيا أندريه ميلنيك، موجة من ردود الأفعال الغاضبة من قبل الرأي العام في ألمانيا بعد تصريحاته الأخيرة.
وتسببت تغريدة لميلينك، بهذه الردود بعدما "غرد" قائلا: "لقد دعوتك إلى أوكرانيا. تم إلغاء هذه الدعوة"، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء ساكسونيا مايكل كريتشمر لزيارة كييف، بعد تصريحات الأخير لبدء مفاوضات مع روسيا.
وعلق صاحب الحساب الذي حمل اسم Züheyr Sertkol، قائلا: "منذ بداية الصراع، كان أندريه ميلنيك يعطي تعليمات للسياسيين الألمان كما لو كان المستشار الفيدرالي. وإنه يعلن السياسيين الذين لا يرقصون على لحنه المتشدد أناس غير مرغوب فيهم".
فيما علق صاحب الحساب Ronald Unger، قائلا: "عزيزي السيد ميلنيك، مشكلة أوكرانيا هي أنها تطلب دائما من العالم بأسره، لكنها ورجال السياسة بها لا يهتمون بعواقب العقوبات على الناس وعلى بقية العالم".
وقال أحد المعلقين: "من أضر بمن؟ لقد جرحنا أنفسنا ولحمنا بمساعدة العقوبات المذهلة!".

وقال فرانك فريبي ساخرا: "إسمع، سيد ميلنيك، أنت لا تنتمي إلى هنا. إذهب إلى منزلك، الشتاء قاب قوسين أو أدنى. سيكون من الأسهل التجمد في المنزل".

يذكر أنه في يوليو / تموز، وقع رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بإقالة أندريه ميلنيك، السفير لدى ألمانيا، الذي أثارت تصريحاته صدى مرارًا وتكرارًا.
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