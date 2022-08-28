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الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروسا فلسطينية بفستان الزفاف.. فيديو
الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروسا فلسطينية بفستان الزفاف.. فيديو
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عروسا فلسطينية من بلدة عرابة العربية داخل الخط الأخضر بينما كانت ترتدي فستان الزفاف. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:34+0000
2022-08-28T21:34+0000
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه تم توقيف العروس للاستجواب خلال زفافها وهي ترتدي فستانها أبيض.وأضافت: "كان يجب استجواب العريس في الأيام القليلة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث هرب واعتقلت العروس".وانتقدت بلدية عرابة الشرطة الإسرائيلية وزعمت أن هذه خطوة ستترك آثارا بعيدة المدى.وأظهر مقطع الفيديو عناصر الشرطة الإسرائيلية وهي تعتقل العروس وتدخلها إلى إحدى سياراتها.فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشرطة اقتحمت حفل زفاف في مدينة عرابة واعتقلت عروسا، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة أطلقت خلالها الأخيرة قنابل الصوت والغاز، لافتة إلى أن الأسباب غير معروفة حتى الآن.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروسا فلسطينية بفستان الزفاف.. فيديو

21:34 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عروسا فلسطينية من بلدة عرابة العربية داخل الخط الأخضر بينما كانت ترتدي فستان الزفاف.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه تم توقيف العروس للاستجواب خلال زفافها وهي ترتدي فستانها أبيض.
وأضافت: "كان يجب استجواب العريس في الأيام القليلة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث هرب واعتقلت العروس".
وانتقدت بلدية عرابة الشرطة الإسرائيلية وزعمت أن هذه خطوة ستترك آثارا بعيدة المدى.
وأظهر مقطع الفيديو عناصر الشرطة الإسرائيلية وهي تعتقل العروس وتدخلها إلى إحدى سياراتها.
فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشرطة اقتحمت حفل زفاف في مدينة عرابة واعتقلت عروسا، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة أطلقت خلالها الأخيرة قنابل الصوت والغاز، لافتة إلى أن الأسباب غير معروفة حتى الآن.
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