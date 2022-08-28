الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروسا فلسطينية بفستان الزفاف.. فيديو
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عروسا فلسطينية من بلدة عرابة العربية داخل الخط الأخضر بينما كانت ترتدي فستان الزفاف.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه تم توقيف العروس للاستجواب خلال زفافها وهي ترتدي فستانها أبيض.
תיעוד: כלה עוכבה לחקירה בזמן חתונתה וכשהיא עם שמלה לבנה בעראבה. החתן נדרש לחקירה בימים האחרונים והורחק מהיישוב. כשהמשטרה הגיעה למקום, הוא נמלט והכלה עוכבה@CBeyar pic.twitter.com/EolXfAnTAr— כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2022
وأضافت: "كان يجب استجواب العريس في الأيام القليلة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث هرب واعتقلت العروس".
وانتقدت بلدية عرابة الشرطة الإسرائيلية وزعمت أن هذه خطوة ستترك آثارا بعيدة المدى.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروساً في يوم زفافها وتطلق قنابل الصوت والغاز في مدينة عرابة. pic.twitter.com/EtgYwYoDDL— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) August 28, 2022
وأظهر مقطع الفيديو عناصر الشرطة الإسرائيلية وهي تعتقل العروس وتدخلها إلى إحدى سياراتها.
الاحتلال اعتقل العروس واطلق وابل من قنابل الصوت والغاز على حفل الزفاف في مدينة عرابة pic.twitter.com/wrJqiaPtDM— جفرا وربعها (@jafra_ps) August 28, 2022
فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشرطة اقتحمت حفل زفاف في مدينة عرابة واعتقلت عروسا، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة أطلقت خلالها الأخيرة قنابل الصوت والغاز، لافتة إلى أن الأسباب غير معروفة حتى الآن.