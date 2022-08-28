https://sputnikarabic.ae/20220828/العراق-عضو-بالإطار-التنسيقي-الصدر-يريد-الاحتفاظ-بالكاظمي-رئيسا-للحكومة-1066946685.html
العراق... عضو بالإطار التنسيقي: الصدر يريد الاحتفاظ بالكاظمي رئيسا للحكومة
العراق... عضو بالإطار التنسيقي: الصدر يريد الاحتفاظ بالكاظمي رئيسا للحكومة
قال عضور الإطار التنسيقي في العراق، جبار المعموري، إن التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر يريد الاحتفاظ بمصطفى الكاظمي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:21+0000
2022-08-28T19:21+0000
2022-08-28T19:21+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، قال المعموري إن الصدر لا يوجد لديه مشروع. وتابع أن الصدر يستحوذ على كل الحكومة "من البنك المركزي إلى عشرات المدراء العامين ويريد الحفاظ على الكاظمي".ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".ويسعى التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فيما أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... عضو بالإطار التنسيقي: الصدر يريد الاحتفاظ بالكاظمي رئيسا للحكومة
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قال عضور الإطار التنسيقي في العراق، جبار المعموري، إن التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر يريد الاحتفاظ بمصطفى الكاظمي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
وحسب موقع
"السومرية نيوز" العراقي، قال المعموري إن الصدر لا يوجد لديه مشروع.
وتابع أن الصدر يستحوذ على كل الحكومة "من البنك المركزي إلى عشرات المدراء العامين ويريد الحفاظ على الكاظمي".
ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
ويسعى التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فيما أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات
المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.