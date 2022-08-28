https://sputnikarabic.ae/20220828/اليمن-أنصار-الله-تتهم-إريتريا-باحتجاز-139-صيادا-يمنيا-في-المياه-الإقليمية-1066946402.html
اليمن... "أنصار الله" تتهم إريتريا باحتجاز 139 صيادا يمنيا في المياه الإقليمية
اليمن... "أنصار الله" تتهم إريتريا باحتجاز 139 صيادا يمنيا في المياه الإقليمية
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، البحرية الإريترية باحتجاز عشرات الصيادين اليمنيين، من المياه اليمنية في البحر الأحمر. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:18+0000
2022-08-28T19:18+0000
2022-08-28T19:18+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
صيادين
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "القوات البحرية الإريترية اختطفت 139 صيادا يمنيا أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه اليمنية بالبحر الأحمر".وذكرت أن "الصيادين ينتمون إلى مديرية المخا في محافظة تعز، ومديرية الخوخة في محافظة الحديدة، بينهم 23 صياداً لم يتجاوزوا السن القانونية، كانوا جميعهم يمارسون الصيد في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية".وقالت إنه "تم اقتياد الصيادين المختطفين إلى أحد معسكرات التعذيب في السواحل الإريترية، ومصادرة قواربهم، ومعدات الصيد التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لهم ولأسرهم".وحمّلت الهيئة المسؤولة عن تنظيم أعمال الاصطياد في مناطق سيطرة "أنصار الله" على سواحل البحر الأحمر، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، "المسؤولية الكاملة تجاه هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين اليمنيين العزل"، على حد تعبيرها.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" تعرض صيادين في مناطق سيطرتها على سواحل محافظة الحديدة، إلى عمليات اعتقال من السلطات الإريترية التي تفرج عنهم عقب احتجازهم ومصادرة قواربهم.
https://sputnikarabic.ae/20220709/اليمن-عودة-96-صيادا-يمنيا-بعد-احتجازهم-من-البحرية-الإريترية-1064915993.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, صيادين
العالم العربي, الحرب على اليمن, صيادين
اليمن... "أنصار الله" تتهم إريتريا باحتجاز 139 صيادا يمنيا في المياه الإقليمية
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اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، البحرية الإريترية باحتجاز عشرات الصيادين اليمنيين، من المياه اليمنية في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "القوات البحرية الإريترية اختطفت 139 صيادا يمنيا أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه اليمنية بالبحر الأحمر".
وأضافت: "نستنكر ما أقدمت عليه عناصر البحرية الإريترية من جريمة بحق الصيادين اليمنيين، الذين كانوا يبحثون عن قُوت لأسرهم في المياه الإقليمية اليمنية".
وذكرت أن "الصيادين ينتمون إلى مديرية المخا في محافظة تعز، ومديرية الخوخة في محافظة الحديدة، بينهم 23 صياداً لم يتجاوزوا السن القانونية، كانوا جميعهم يمارسون الصيد في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية".
وقالت إنه "تم اقتياد الصيادين المختطفين إلى أحد معسكرات التعذيب في السواحل الإريترية، ومصادرة قواربهم، ومعدات الصيد التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لهم ولأسرهم".
وحمّلت الهيئة المسؤولة عن تنظيم أعمال الاصطياد في مناطق سيطرة "أنصار الله" على سواحل البحر الأحمر، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، "المسؤولية الكاملة تجاه هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين اليمنيين العزل"، على حد تعبيرها.
طالبت بـ "سرعة العمل على إيقاف كافة الأعمال الإجرامية المتكررة بحق الصيادين، والتحرك الجاد والعاجل ﻹطلاق سراح الصيادين المحتجزين ومعدات الصيد التابعة لهم"، وفق البيان.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" تعرض صيادين في مناطق سيطرتها على سواحل محافظة الحديدة، إلى عمليات اعتقال من السلطات الإريترية التي تفرج عنهم عقب احتجازهم ومصادرة قواربهم.