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https://sputnikarabic.ae/20220828/تايوان-رصدنا-8-سفن-و23-طائرة-صينية-تقترب-من-أراضينا-1066934875.html
تايوان: رصدنا 8 سفن و23 طائرة صينية تقترب من أراضينا
تايوان: رصدنا 8 سفن و23 طائرة صينية تقترب من أراضينا
قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنها رصدت ثماني سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، بالإضافة إلى 23 طائرة بالقرب من تايوان (الصين). 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:00+0000
2022-08-28T15:00+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت في تغريدة: "اكتشفنا 8 سفن 23 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول المنطقة المحيطة بنا اليوم (28 أغسطس/آب 2022) حتى الساعة 17:00".وأضافت: "رصد الوضع واستجابنا لهذه الأنشطة بطائرات (الدوريات الجوية القتالية) والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية". حلقت الطائرات المكتشفة في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.وبحسب الوزارة، عبرت عشر طائرات ما يسمى بـ"الخط الوسطي" لمضيق تايوان، والذي يعد بمثابة حدود بحرية غير رسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.أصبحت تايوان معزولة عن بكين بعد أن أصبحت معقلا للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) الذي عانى من هزيمة الحزب الشيوعي في حرب أهلية عام 1949.استأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة العمل والاتصال غير الرسمي في أواخر الثمانينيات، وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وترفض جميع الدعوات والجهود الرامية إلى تعزيز النزعة الانفصالية داخلها.تصاعد الوضع حول الجزيرة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس، وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي من المشرعين ما أدى إلى موجة أخرى من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الأمريكي-يدفع-بسفينتين-عبر-مضيق-تايوان-1066931928.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

تايوان: رصدنا 8 سفن و23 طائرة صينية تقترب من أراضينا

15:00 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصوروصول مجموعة من ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بقيادة المدمرة "هيفي"، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول بحر البلطيق، ميناء بالطيسك، للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري 2017"
وصول مجموعة من ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بقيادة المدمرة هيفي، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول بحر البلطيق، ميناء بالطيسك، للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التعاون البحري 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنها رصدت ثماني سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، بالإضافة إلى 23 طائرة بالقرب من تايوان (الصين).
موسكو - سبوتنيك. وذكرت في تغريدة: "اكتشفنا 8 سفن 23 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول المنطقة المحيطة بنا اليوم (28 أغسطس/آب 2022) حتى الساعة 17:00".
وأضافت: "رصد الوضع واستجابنا لهذه الأنشطة بطائرات (الدوريات الجوية القتالية) والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية". حلقت الطائرات المكتشفة في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.
المدمرة الأمريكية روس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
الجيش الأمريكي يدفع بسفينتين عبر مضيق تايوان
14:11 GMT
وبحسب الوزارة، عبرت عشر طائرات ما يسمى بـ"الخط الوسطي" لمضيق تايوان، والذي يعد بمثابة حدود بحرية غير رسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.
أصبحت تايوان معزولة عن بكين بعد أن أصبحت معقلا للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) الذي عانى من هزيمة الحزب الشيوعي في حرب أهلية عام 1949.
استأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة العمل والاتصال غير الرسمي في أواخر الثمانينيات، وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وترفض جميع الدعوات والجهود الرامية إلى تعزيز النزعة الانفصالية داخلها.
تصاعد الوضع حول الجزيرة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس، وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي من المشرعين ما أدى إلى موجة أخرى من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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