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تركيا تعلن توقيف مشتبه به في التحضير لحرق غابات أنطاليا
تركيا تعلن توقيف مشتبه به في التحضير لحرق غابات أنطاليا
أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على مشتبه به، في التحضير لحرق غابات ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T13:18+0000
2022-08-28T13:18+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إنه تبين أن المشتبه به "أحمد ك" كان يقوم بممارسة الدعاية لصالح تنظيم حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أنها توصلت لهذه النتيجة إثر عملية مراقبة وتتبع قامت بها الفرق المختصة.وذكر البيان أن المشتبه به كان يحاول الحصول على مادة حمض الكبريتيك لحرق الغابات بأوامر من التنظيم.وأوضح البيان أن المشتبه به بعد أن جاء من ولاية قيصري إلى أنطاليا، اشترى حمض الكبريتيك واستلمها عبر البريد، وهو ما تم ضبطه بحوزته أثناء عملية توقيفه، بجانب خريطة للولاية.وأسفرت التحقيقات عن اعترافه بتلقي تعليمات من قياديي بحزب العمال الكردستاني متواجد في سوريا، بحرق مناطق مختلفة من غابات أنطاليا، بحسب البيان.وأنطاليا هي أبرز الوجهات السياحية التركية وتتميز بكثافة غاباتها التي اندلعت بها حرائق عدة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن توقيف مشتبه به في التحضير لحرق غابات أنطاليا

13:18 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Noah Bergerحرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Noah Berger
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أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على مشتبه به، في التحضير لحرق غابات ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقالت الوزارة إنه تبين أن المشتبه به "أحمد ك" كان يقوم بممارسة الدعاية لصالح تنظيم حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أنها توصلت لهذه النتيجة إثر عملية مراقبة وتتبع قامت بها الفرق المختصة.
وذكر البيان أن المشتبه به كان يحاول الحصول على مادة حمض الكبريتيك لحرق الغابات بأوامر من التنظيم.
وأوضح البيان أن المشتبه به بعد أن جاء من ولاية قيصري إلى أنطاليا، اشترى حمض الكبريتيك واستلمها عبر البريد، وهو ما تم ضبطه بحوزته أثناء عملية توقيفه، بجانب خريطة للولاية.
وأسفرت التحقيقات عن اعترافه بتلقي تعليمات من قياديي بحزب العمال الكردستاني متواجد في سوريا، بحرق مناطق مختلفة من غابات أنطاليا، بحسب البيان.
وأنطاليا هي أبرز الوجهات السياحية التركية وتتميز بكثافة غاباتها التي اندلعت بها حرائق عدة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
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