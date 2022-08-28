https://sputnikarabic.ae/20220828/تركيا-تعلن-توقيف-مشتبه-به-في-التحضير-لحرق-غابات-أنطاليا-1066929807.html
تركيا تعلن توقيف مشتبه به في التحضير لحرق غابات أنطاليا
تركيا تعلن توقيف مشتبه به في التحضير لحرق غابات أنطاليا
أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على مشتبه به، في التحضير لحرق غابات ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T13:18+0000
2022-08-28T13:18+0000
2022-08-28T13:18+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065576674_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fd824e4392920d2292b6999140e8b2eb.jpg
جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إنه تبين أن المشتبه به "أحمد ك" كان يقوم بممارسة الدعاية لصالح تنظيم حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أنها توصلت لهذه النتيجة إثر عملية مراقبة وتتبع قامت بها الفرق المختصة.وذكر البيان أن المشتبه به كان يحاول الحصول على مادة حمض الكبريتيك لحرق الغابات بأوامر من التنظيم.وأوضح البيان أن المشتبه به بعد أن جاء من ولاية قيصري إلى أنطاليا، اشترى حمض الكبريتيك واستلمها عبر البريد، وهو ما تم ضبطه بحوزته أثناء عملية توقيفه، بجانب خريطة للولاية.وأسفرت التحقيقات عن اعترافه بتلقي تعليمات من قياديي بحزب العمال الكردستاني متواجد في سوريا، بحرق مناطق مختلفة من غابات أنطاليا، بحسب البيان.وأنطاليا هي أبرز الوجهات السياحية التركية وتتميز بكثافة غاباتها التي اندلعت بها حرائق عدة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20210822/تركيا-تكرم-ضحايا-الطائرة-بي--200-الروسية-وتطلق-مشروع-غابات-بأسمائهم-1049908232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065576674_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e7159120407331035393b9f302322f11.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن توقيف مشتبه به في التحضير لحرق غابات أنطاليا
تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على مشتبه به، في التحضير لحرق غابات ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقالت الوزارة إنه تبين أن المشتبه به "أحمد ك" كان يقوم بممارسة الدعاية لصالح تنظيم حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أنها توصلت لهذه النتيجة إثر عملية مراقبة وتتبع قامت بها الفرق المختصة.
وذكر البيان أن المشتبه به كان يحاول الحصول على مادة حمض الكبريتيك لحرق الغابات
بأوامر من التنظيم.
وأوضح البيان أن المشتبه به بعد أن جاء من ولاية قيصري إلى أنطاليا، اشترى حمض الكبريتيك واستلمها عبر البريد، وهو ما تم ضبطه بحوزته أثناء عملية توقيفه، بجانب خريطة للولاية.
وأسفرت التحقيقات عن اعترافه بتلقي تعليمات من قياديي بحزب العمال الكردستاني متواجد في سوريا، بحرق مناطق مختلفة من غابات أنطاليا، بحسب البيان.
وأنطاليا هي أبرز الوجهات السياحية التركية وتتميز بكثافة غاباتها التي اندلعت بها حرائق عدة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.