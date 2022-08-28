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"حزب الله" يهدد إسرائيل بفيديو جديد... "أنتم رهن الأيام"
"حزب الله" يهدد إسرائيل بفيديو جديد... "أنتم رهن الأيام"
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "مقطعا مصورا جديدا يظهر رصده للسفينة المخصصة لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل، ضمن الحدود اللبنانية الجنوبية "خط كاريش". 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:09+0000
2022-08-28T19:09+0000
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وهدد الحزب، في الفيديو الذي مدته 22 ثانية، تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"، إسرائيل بأن "سفن استخراج الغاز لصالح الكيان الصهيوني تحت مرمى صواريخ حزب الله".وتصاعدت التوترات في يونيو/ حزيران عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها إسرائيل بالقرب من حقل غاز كاريش البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه المتنازع عليها.وقالت إسرائيل في 2 يوليو/ تموز إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله" باتجاه كاريش، فيما قال أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في 9 أغسطس/ آب، إن "اليد التي تصل إلى أي من هذه الثروة ستقطع".وتحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الواقعة على رواسب كبيرة من الوقود الأحفوري. وبدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 2020.
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان

"حزب الله" يهدد إسرائيل بفيديو جديد... "أنتم رهن الأيام"

19:09 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Tshesnokova / الذهاب إلى بنك الصورمتحف مقاومة حزب الله اللبناني
متحف مقاومة حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Tshesnokova
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نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "مقطعا مصورا جديدا يظهر رصده للسفينة المخصصة لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل، ضمن الحدود اللبنانية الجنوبية "خط كاريش".
وهدد الحزب، في الفيديو الذي مدته 22 ثانية، تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"، إسرائيل بأن "سفن استخراج الغاز لصالح الكيان الصهيوني تحت مرمى صواريخ حزب الله".
وتصاعدت التوترات في يونيو/ حزيران عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها إسرائيل بالقرب من حقل غاز كاريش البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه المتنازع عليها.
وقالت إسرائيل في 2 يوليو/ تموز إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله" باتجاه كاريش، فيما قال أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في 9 أغسطس/ آب، إن "اليد التي تصل إلى أي من هذه الثروة ستقطع".
وتحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الواقعة على رواسب كبيرة من الوقود الأحفوري. وبدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 2020.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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