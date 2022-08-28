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https://sputnikarabic.ae/20220828/خامنئي-يشارك-في-غسل-ضريح-الإمام-الرضا-في-مشهد-لأول-مرة-منذ-أزمة-كورونا-فيديو-1066949952.html
خامنئي يشارك في غسل ضريح الإمام الرضا في مشهد لأول مرة منذ أزمة كورونا... فيديو
خامنئي يشارك في غسل ضريح الإمام الرضا في مشهد لأول مرة منذ أزمة كورونا... فيديو
شارك المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، في غسل ضريح الإمام الرضا في مشهد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:20+0000
2022-08-28T21:20+0000
أخبار إيران
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ونشرت موقع خامنئي الإلكتروني، "مقطع فيديو بحضور قائد الثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة منذ تفشي كورونا في 2019، والذي تمت فيه إزالة الغبار عن ضريح الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد".وشارك في هذه المراسم مجموعة من العلماء وخدم المرقد الرضوي، وتمت تلاوة الزيارة الجامعة الكبيرة، وذلك في آخر أيام شهر محرم الهجري.
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أخبار إيران
أخبار إيران

خامنئي يشارك في غسل ضريح الإمام الرضا في مشهد لأول مرة منذ أزمة كورونا... فيديو

21:20 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / -المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي يزور ضريح قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني
المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي يزور ضريح قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / -
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شارك المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، في غسل ضريح الإمام الرضا في مشهد.
ونشرت موقع خامنئي الإلكتروني، "مقطع فيديو بحضور قائد الثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة منذ تفشي كورونا في 2019، والذي تمت فيه إزالة الغبار عن ضريح الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد".
وشارك في هذه المراسم مجموعة من العلماء وخدم المرقد الرضوي، وتمت تلاوة الزيارة الجامعة الكبيرة، وذلك في آخر أيام شهر محرم الهجري.
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