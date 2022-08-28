https://sputnikarabic.ae/20220828/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يرحب-باستئناف-عمل-السفارة-الروسية-من-عدن-1066935073.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يرحب باستئناف عمل السفارة الروسية من عدن

رئيس مجلس القيادة اليمني يرحب باستئناف عمل السفارة الروسية من عدن

رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، باستئناف عمل السفارة الروسية لدى اليمن من عدن، وأشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية بين اليمن... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T15:11+0000

2022-08-28T15:11+0000

2022-08-28T15:11+0000

أخبار السودان اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد العليمي في لقائه بالعاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "ترحيب مجلس القيادة والحكومة باستئناف عمل السفارة الروسية من عدن [التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة]، والدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "بحث اللقاء في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في اليمن".من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة روسيا، "التزام موسكو بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن".كانت موسكو قد قررت، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تعليق عمل سفارتها بالعاصمة اليمنية صنعاء.وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وقتذاك، إن موسكو "قررت تعليق العمل في ممثليتها بالعاصمة اليمنية صنعاء".وأضافت زاخاروفا: "نظرا للظروف الحالية في صنعاء، جرى اتخاذ قرار بتعليق العمل في سفارتنا في اليمن".وتابعت: "كافة موظفي السفارة سيغادرون البلد.. السفير الروسي وقسم من الطاقم الدبلوماسي سيمارسون عملهم من العاصمة السعودية الرياض". ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-بأجواء-محافظة-تعز-1066926629.html

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