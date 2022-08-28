https://sputnikarabic.ae/20220828/سلطات-منطقة-زابوروجيه-تضع-خطة-إجلاء-حال-وقوع-حادث-في-المحطة-النووية-1066919021.html
سلطات منطقة زابوروجيه تضع خطة إجلاء حال وقوع حادث في المحطة النووية
سلطات منطقة زابوروجيه تضع خطة إجلاء حال وقوع حادث في المحطة النووية
قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن سلطات المنطقة مستعدة لأي تطورات في محطة الطاقة النووية، بما في ذلك خطة لإجلاء السكان... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T04:22+0000
2022-08-28T04:22+0000
2022-08-28T04:23+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6583d071efc38711f3c0ab4a486e9c22.jpg
وأضاف باليتسكي، إن المحطة تعمل كالمعتاد ومستوى الإشعاع طبيعي. ولكن، بمعرفة مدى تهور وقسوة نظام كييف تجاه الأشخاص الذين يسميهم مواطنيه في الخطاب العام، فإننا بالطبع مستعدون لأي تطور ولقد وضعنا خطة لإجلاء السكان في حالة وجود مثل هذه الحاجة.وأشار رئيس الإدارة إلى أنه منذ 18 يوليو/تموز، تعرضت المحطة للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي. حيث يتم القصف من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، من الضفة اليمنى لنهر دنيبر - من منطقتي مارجانيتس ونيكوبول. ويستمر القصف الآن بشكل شبه يومي.وذكر باليتسكي أنه ونتيجة لقصف القوات الأوكرانية فقد حدث ضرر في أنظمة الدعم المساعدة للمحطة وبعض المرافق في إنرجودار وقتل مدنيان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_d5f145a99bc414499909d25ed74a745d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات منطقة زابوروجيه تضع خطة إجلاء حال وقوع حادث في المحطة النووية
04:22 GMT 28.08.2022 (تم التحديث: 04:23 GMT 28.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن سلطات المنطقة مستعدة لأي تطورات في محطة الطاقة النووية، بما في ذلك خطة لإجلاء السكان إذا لزم الأمر.
وأضاف باليتسكي، إن المحطة تعمل كالمعتاد ومستوى الإشعاع طبيعي. ولكن، بمعرفة مدى تهور وقسوة نظام كييف تجاه الأشخاص الذين يسميهم مواطنيه في الخطاب العام، فإننا بالطبع مستعدون لأي تطور ولقد وضعنا خطة لإجلاء السكان في حالة وجود مثل هذه الحاجة.
وأشار رئيس الإدارة إلى أنه منذ 18 يوليو/تموز، تعرضت المحطة
للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي.
حيث يتم القصف من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، من الضفة اليمنى لنهر دنيبر - من منطقتي مارجانيتس ونيكوبول. ويستمر القصف الآن بشكل شبه يومي.
وذكر باليتسكي أنه ونتيجة لقصف القوات الأوكرانية فقد حدث ضرر في أنظمة الدعم المساعدة للمحطة وبعض المرافق في إنرجودار وقتل مدنيان.