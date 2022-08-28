https://sputnikarabic.ae/20220828/غوتيريش-التغير-المناخي-يمثل-أزمة-للإنسانية-1066938815.html
غوتيريش: التغير المناخي يمثل أزمة للإنسانية
غوتيريش: التغير المناخي يمثل أزمة للإنسانية
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته من تجاهل خطر التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البشرية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:02+0000
2022-08-28T16:02+0000
2022-08-28T16:02+0000
العالم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن العالم في حاجة إلى تحرك قوي يتماشى مع حجم الأزمة التي يواجهها.وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لا يوجد وقت لإهداره قبل أن يتم اتخاذ خطوات فاعلة".ولفت إلى أن الظروف الجوية غير العادية، التي يشهده العالم حاليا بسبب التغيرات المناخية تجبر البعض على ترك منازلهم.وتؤكد الأمم المتحدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لأزمة التغيرات المناخية، فإنها ستؤدي إلى فقدان الكثير من المساحات الزراعية وانتشار الجفاف بصورة تؤثر على الأمن الغذائي العالمي وتدعو حكومات الدول الكبرى للمساهمة في مكافحتها بصورة أكبر.
https://sputnikarabic.ae/20220424/غوتيريش-الشباب-يقودون-الجهود-العالمية-لمكافحة-التغيرات-المناخية-1061550115.html
https://sputnikarabic.ae/20201213/غوتيريش-يدعو-إلى-تقديم-دعم-مادي-للبلدان-النامية-لتخفيف-أضرار-أزمة-المناخ-1047498599.html
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العالم
غوتيريش: التغير المناخي يمثل أزمة للإنسانية
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جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته من تجاهل خطر التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البشرية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن العالم في حاجة إلى تحرك قوي يتماشى مع حجم الأزمة
التي يواجهها.
وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لا يوجد وقت لإهداره قبل أن يتم اتخاذ خطوات فاعلة".
ولفت إلى أن الظروف الجوية غير العادية، التي يشهده العالم حاليا بسبب التغيرات المناخية تجبر البعض على ترك منازلهم.
13 ديسمبر 2020, 13:21 GMT
وتؤكد الأمم المتحدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لأزمة التغيرات المناخية
، فإنها ستؤدي إلى فقدان الكثير من المساحات الزراعية وانتشار الجفاف بصورة تؤثر على الأمن الغذائي العالمي وتدعو حكومات الدول الكبرى للمساهمة في مكافحتها بصورة أكبر.