https://sputnikarabic.ae/20220828/لا-ينبغي-أن-نرسل-دولارا-واحدادعوات-أمريكية-لوقف-المساعدات-لأوكرانيا-1066918772.html
"لا ينبغي أن نرسل دولارا واحدا"..دعوات أمريكية لوقف المساعدات لأوكرانيا
"لا ينبغي أن نرسل دولارا واحدا"..دعوات أمريكية لوقف المساعدات لأوكرانيا
دعا عضو في الحزب الجمهوري بلاده للتوقف عن إرسال المساعدات إلى أوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T04:08+0000
2022-08-28T04:08+0000
2022-08-28T04:08+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال دان بيشوب، عضو الحزب الجمهوري، في مقابلة مع صحيفة The American Conservative ، إن الولايات المتحدة يجب ألا ترسل "دولارا واحدا إلى أوكرانيا"، ويجب على واشنطن التركيز على المشاكل الداخلية.هذا وكان الرئيس جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق، عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالي ثلاثة مليارات دولار. حيث ستسمح الحزمة الجديدة لكييف بشراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".هذا وكانت موسكو قد سبق وأرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
"لا ينبغي أن نرسل دولارا واحدا"..دعوات أمريكية لوقف المساعدات لأوكرانيا
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دعا عضو في الحزب الجمهوري بلاده للتوقف عن إرسال المساعدات إلى أوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية.
وقال دان بيشوب، عضو الحزب الجمهوري، في مقابلة مع صحيفة
The American Conservative ، إن الولايات المتحدة يجب ألا ترسل "دولارا واحدا إلى أوكرانيا"، ويجب على واشنطن التركيز على المشاكل الداخلية.
هذا وكان الرئيس جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق، عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالي ثلاثة مليارات دولار. حيث ستسمح الحزمة الجديدة لكييف بشراء أنظمة
دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".
وأضاف بيشوب، قائلا: "لا ينبغي أن نرسل إلى أوكرانيا دولارا واحدا، ناهيك عن ثلاثة مليارات. لقد أنفقنا بالفعل أكثر بكثير مما يكون أي من حلفائنا الأوروبيين على استعداد للإنفاق، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا جمع حتى جزء صغير من هذه الأموال لضمان أمن حدودنا. إن تمويل كييف المستمر هو مثال ساطع لسياسة بايدن "أمريكا أخيرا".
هذا وكانت موسكو قد سبق وأرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.