https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اشتباكات-طرابلس-إلى-32-قتيلا-و159-جريحا-1066922394.html
ليبيا... ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلا و159 جريحا
ليبيا... ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلا و159 جريحا
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة تحديثا بآخر إحصائية لضحايا الاشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.وأوضحت أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.واندلعت أمس اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في آذار/مارس الماضي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الدبيبة أن الاشتباكات في طرابلس أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة 140 آخرين.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا... ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلا و159 جريحا
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
القاهرة - سبوتنيك
. وأصدرت الوزارة تحديثا بآخر إحصائية لضحايا الاشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.
وأوضحت أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
واندلعت أمس اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في آذار/مارس الماضي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس
.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الدبيبة أن الاشتباكات في طرابلس أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة 140 آخرين.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.