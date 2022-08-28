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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220828/مسؤول-بالدوما-الروسي-موسكو-ستتفاوض-مع-كيف-فقط-إن-كانت-مستعدة-للاستسلام-غير-المشروط-1066918386.html
مسؤول بالدوما الروسي: موسكو ستتفاوض مع كيف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط
مسؤول بالدوما الروسي: موسكو ستتفاوض مع كيف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط
أكد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس" الدوما"، ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كييف، فقط إن كانت مستعدة... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T03:11+0000
2022-08-28T03:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال سلوتسكي في فيديو نشره على "تيليغرام" ردا على منشور قناة "بيراكتار" على "تيليغرام"، "أريد أن أوضح للسادة النازيين.. نحن مستعدون للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية".وفي وقت سابق أمس، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر ضروري، لكنه في نفس الوقت ليس كافيا للتوصل إلى السلام.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220826/ميدفيديف-تخلي-كييف-عن-الانضمام-لحلف-الناتو-ليس-كافيا-لإرساء-السلام-1066886054.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مسؤول بالدوما الروسي: موسكو ستتفاوض مع كيف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط

03:11 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Maksim Blinovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس" الدوما"، ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كييف، فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط.
موسكو- سبوتنيك. وقال سلوتسكي في فيديو نشره على "تيليغرام" ردا على منشور قناة "بيراكتار" على "تيليغرام"، "أريد أن أوضح للسادة النازيين.. نحن مستعدون للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية".
وفي وقت سابق أمس، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر ضروري، لكنه في نفس الوقت ليس كافيا للتوصل إلى السلام.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
ميدفيديف: تخلي كييف عن الانضمام لحلف "الناتو" ليس كافيا لإرساء السلام
26 أغسطس, 20:20 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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