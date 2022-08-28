https://sputnikarabic.ae/20220828/مسؤول-بالدوما-الروسي-موسكو-ستتفاوض-مع-كيف-فقط-إن-كانت-مستعدة-للاستسلام-غير-المشروط-1066918386.html

مسؤول بالدوما الروسي: موسكو ستتفاوض مع كيف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط

مسؤول بالدوما الروسي: موسكو ستتفاوض مع كيف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط

أكد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس" الدوما"، ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كييف، فقط إن كانت مستعدة... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T03:11+0000

2022-08-28T03:11+0000

2022-08-28T03:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال سلوتسكي في فيديو نشره على "تيليغرام" ردا على منشور قناة "بيراكتار" على "تيليغرام"، "أريد أن أوضح للسادة النازيين.. نحن مستعدون للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية".وفي وقت سابق أمس، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر ضروري، لكنه في نفس الوقت ليس كافيا للتوصل إلى السلام.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220826/ميدفيديف-تخلي-كييف-عن-الانضمام-لحلف-الناتو-ليس-كافيا-لإرساء-السلام-1066886054.html

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