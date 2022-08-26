https://sputnikarabic.ae/20220826/ميدفيديف-تخلي-كييف-عن-الانضمام-لحلف-الناتو-ليس-كافيا-لإرساء-السلام-1066886054.html
ميدفيديف: تخلي كييف عن الانضمام لحلف "الناتو" ليس كافيا لإرساء السلام
ميدفيديف: تخلي كييف عن الانضمام لحلف "الناتو" ليس كافيا لإرساء السلام
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر ضروري، لكنه في نفس الوقت ليس كافيا للتوصل إلى... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T20:20+0000
2022-08-26T20:20+0000
2022-08-26T20:20+0000
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العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية: "إن التخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي شرط ضروري، لكنه ليس كافيا للتوصل للسلام. من الضروري تحديد الضمانات ذاتها التي ذكرتها والتي تحدث عنها الرئيس بوتين".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220826/مدفيديف-أوروبا-لن-تحصل-على-كميات-الغاز-التي-تريدها-إذا-قامت-بـ-لي-ذراع-روسيا-1066884457.html
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ميدفيديف: تخلي كييف عن الانضمام لحلف "الناتو" ليس كافيا لإرساء السلام
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر ضروري، لكنه في نفس الوقت ليس كافيا للتوصل إلى السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي"
الفرنسية: "إن التخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي شرط ضروري، لكنه ليس كافيا للتوصل للسلام. من الضروري تحديد الضمانات ذاتها التي ذكرتها والتي تحدث عنها الرئيس بوتين".
وتابع: "حالما يتم وضع الضمانات، ووضعها في اتفاقية موقعة من قبل جميع الأطراف، سيكون هذا بالفعل شرطًا كافيًا لوقف العملية، بالطبع، عندما تتحقق أهدافها".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.