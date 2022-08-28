https://sputnikarabic.ae/20220828/معلومات-تنشر-لأول-مرة-عن-الفنانة-الراحلة-هند-رستم---1066933947.html
معلومات تنشر لأول مرة عن الفنانة الراحلة هند رستم
معلومات تنشر لأول مرة عن الفنانة الراحلة هند رستم
استحوذت الفنانة المصرية الراحلة هند رستم على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر معلومات جديدة عنها، ما جعلها تتصدر محركات البحث غوغل رغم وفاتها منذ 11... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:56+0000
2022-08-28T21:56+0000
2022-08-28T21:58+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103669/86/1036698655_0:103:1768:1098_1920x0_80_0_0_775aaf97e8f570ef5b69fb79bd67c16b.jpg
ونقلت جريدة "الأسبوع" معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن والد الفنانة هند رستم، وذكرتها كما يلي:والدها حسين محمد باشا صاحب وهو فكرة الاستعانة بالكلاب البوليسية في كشف المخدرات، حيث كان يشغل منصب حكمدار شرطة السكة الحديدية، كما كانت له سيرة طيبة وصاحب دور بارز في مكافحة المخدرات وتجارتها في مصر.يذكر أن هند رستم كانت قد ولدت في حي محرم بك بالإسكندرية من أب ذو أصول شركسية وأم مصرية، وبدأت مشوارها الفني عام 1949 حيث قدمت دورا صغيرا مع الفنان يحيى شاهين في فيلم "أزهار وأشواك"، ثم أصبحت بعد ذلك من بين أهم نجمات الإغراء في السينما المصرية.وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، تزوجت رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها بسنت لكنها زواجها منه لم يستمر، بعدها تزوجت من الدكتور محمد فياض، وأعلنت اعتزالها الفن بعد زواجها منه وتفرغت للاهتمام بابنتها بسنت.رحلت الفنانة القديرة هند رستم يوم 8 أغسطس/ آب من عام 2011، بعد مشوار حافل مثلت لأكثر من ثلاثين عاما وشاركت في أكثر من 84 فيلما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103669/86/1036698655_84:0:1684:1200_1920x0_80_0_0_994df3a15eaaacbcbcd54f20c4a93adb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار الفنانين في مصر
مجتمع, أخبار الفنانين في مصر
معلومات تنشر لأول مرة عن الفنانة الراحلة هند رستم
21:56 GMT 28.08.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 28.08.2022) تابعنا عبر
استحوذت الفنانة المصرية الراحلة هند رستم على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر معلومات جديدة عنها، ما جعلها تتصدر محركات البحث غوغل رغم وفاتها منذ 11 عاما.
ونقلت جريدة
"الأسبوع" معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن والد الفنانة هند رستم، وذكرتها كما يلي:
والدها حسين محمد باشا صاحب وهو فكرة الاستعانة بالكلاب البوليسية في كشف المخدرات، حيث كان يشغل منصب حكمدار شرطة السكة الحديدية، كما كانت له سيرة طيبة وصاحب دور بارز في مكافحة المخدرات وتجارتها في مصر.
يذكر أن هند رستم كانت قد ولدت في حي محرم بك بالإسكندرية من أب ذو أصول شركسية وأم مصرية، وبدأت مشوارها الفني عام 1949 حيث قدمت دورا صغيرا مع الفنان يحيى شاهين في فيلم "أزهار وأشواك"، ثم أصبحت بعد ذلك من بين أهم نجمات الإغراء في السينما المصرية.
وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، تزوجت رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها بسنت لكنها زواجها منه لم يستمر، بعدها تزوجت من الدكتور محمد فياض، وأعلنت اعتزالها الفن بعد زواجها منه وتفرغت للاهتمام بابنتها بسنت.
رحلت الفنانة القديرة هند رستم يوم 8 أغسطس/ آب من عام 2011، بعد مشوار حافل مثلت لأكثر من ثلاثين عاما وشاركت في أكثر من 84 فيلما.