https://sputnikarabic.ae/20220828/هل-يجب-أن-تشرب-الماء-قبل-النوم؟-1066949674.html

هل يجب أن تشرب الماء قبل النوم؟

هل يجب أن تشرب الماء قبل النوم؟

يشكل الماء 55% من متوسط ​​جسم الإناث البالغات وحوالي 60% من أجسام الذكور البالغين، وفق كليفلاند كلينك. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T21:14+0000

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الصحة

منوعات

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من الضروري أن نستهلك الماء كل يوم، ومع ذلك فإن معظم الناس لا يحققون أهدافهم المائية اليومية، كما تؤكد خبيرة التغذية روكسانا إحساني.وفقا لبعض التقديرات العلمية، يعاني حوالي 75% من الأمريكيين من الجفاف المزمن، فيما وجدت دراسة في مجلة Health & Fitness Journal أنه حتى الجفاف الخفيف بنسبة 2% يمكن أن يؤدي إلى التعب والصداع وصعوبة التركيز والدوار وغير ذلك.الاعتياد على شرب الماء قبل النوم يمكن أن يساعد الناس على تلبية حصتهم من السوائل خلال الدقائق الأخيرة من يومهم.بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يساعد شرب الماء قبل النوم على النوم بشكل أفضل من خلال السماح لهم بإفراز العرق، مما يجعلهم أكثر برودة وراحة.نظرا لأن درجة الحرارة تلعب دورا كبيرا في قدرتك على النوم بشكل سليم، فقد يكون هذا بالتأكيد نعمة.ومع ذلك، فإن تناول عدة أكواب من الماء قبل تناولها مباشرة ليس هو الإستراتيجية الأكثر حكمة، وفق موقع "إيتينغ ويل".السبب وراء ذلك أن شرب الماء قبل النوم مباشرة، خاصة إذا كانت الكمية كبيرة جدا، يمكن أن يجعلك تستيقظ كثيرا وتحتاج إلى التبول، مما قد يؤثر سلبا على جودة النوم.في حين يعتقد بعض الناس أن شرب الماء قبل النوم مباشرة قد يساعدهم على إنقاص الوزن، فإن الاضطراب المحتمل في النوم الذي قد يحدث (من الذهاب إلى الحمام عدة مرات طوال الليل) إلى تقويض أي فائدة.قلة النوم يمكن أن تؤثر على هرمونات الجوع والشبع؛ مما يجعلك أكثر جوعا خلال النهار.تعتمد كمية الماء التي يجب أن تشربها قبل النوم على عدة عوامل، منها كم شربت من الماء في وقت مبكر من اليوم.بالنسبة للشخص العادي فإن 8 إلى 12 أوقية (من كوب إلى كوب ونصف) لامن الماء قبل النوم يجب أن تكون كافية لإرواء عطشك، لكن كل شخص مختلف عن الآخر، لذا يمكنك اختبار الكميات ومعرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك للحفاظ على رطوبتك والاستفادة من ليلة نوم جيدة في نفس الوقت.يقول خبراء التغذية إن التوقيت أقل أهمية من تناول السوائل بشكل عام على مدار اليوم، ولن يساعد التباعد في تناول الماء في تحقيق أي أهداف للحفاظ على الوزن فحسب، بل سيحافظ أيضا على مستويات الطاقة أعلى، ودماغك أكثر حدة، وتوازن المثانة، حتى لا تضطر إلى الاستيقاظ مرارًا والركض إلى الحمام في منتصف الليل.وأوضوا بالبقاء رطبا طوال اليوم، ثم تقليل تناول السوائل قبل ساعة أو ساعتين من النوم لتقليل اضطراب النوم، مشيرين إلى أن الحيل مثل الترطيب الفائق قبل النوم مباشرة لن تؤدي إلى نتائج رائعة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية من خلال مقاطعة نومك.توصي الأكاديمية الوطنية للطب بـ11 ونصف كوب ماء يوميا للنساء و15 كوبا يوميًا للرجال.

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