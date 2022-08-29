https://sputnikarabic.ae/20220829/إثيوبيا-تعرب-عن-استعدادها-للتفاوض-مع-مصر-والسودان-حول-سد-النهضة-برعاية-الاتحاد-الأفريقي-1066982208.html

إثيوبيا تعرب عن استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

إثيوبيا تعرب عن استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

أعرب السفير الإثيوبي لدى السودان، بيتال أميرو، عن استعداد بلاده للتفاوض مع كل من مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T13:04+0000

2022-08-29T13:04+0000

2022-08-29T13:04+0000

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أخبار إثيوبيا

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الخرطوم - سبوتنيك. وأكد أميرو، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أنه "يُمكن حل المشكلات حول السد بطرق أخوية".وبشأن الملء الثالث لخزان السد، أكد السفير الإثيوبي أنه "تم بنجاح ولم يتضرر السودان ولم تكن هناك تأثيرات سلبية على دولتي المصب [السودان ومصر]".يُذكر أنه في الـ11 من آب/أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابًا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

https://sputnikarabic.ae/20220812/آبي-أحمد-يعلن-من-موقع-سد-النهضة-اكتمال-الملء-الثالث-في-تجاهل-تام-لتحذيرات-مصر-1066333615.html

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