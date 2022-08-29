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https://sputnikarabic.ae/20220829/إيلون-ماسك-يرد-على-كلام-والدته-حول-نومها-فيكراج-أثناء-زياراتها-له-1066976052.html
إيلون ماسك يرد على كلام والدته حول نومها في"كراج" أثناء زياراتها له
إيلون ماسك يرد على كلام والدته حول نومها في"كراج" أثناء زياراتها له
كشفت ماي ماسك، والدة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، أن لديها بعض ترتيبات نوم غير تقليدية عندما تزور نجلها في ولاية تكساس الأمريكية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T11:29+0000
2022-08-29T11:29+0000
إيلون ماسك
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وقالت ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، والتي كانت تعمل كعارضة أزياء، في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إنها لا تنام في غرفة نوم مناسبة عندما تزور نجلها في منطقة بوكا تشيكا، وهو موقع مقر شركته "سبيس إكس" في تكساس، وموقع إطلاق "ستار بيس".وأوضحت: "يجب أن أنام في الكراج، لا يمكن أن يكون لديك منزلا فخما بالقرب من موقع إطلاق صاروخ".من ناحيته، أكد إيلون ماسك عبر "تويتر"، أمس الأحد، تصريحات والدتها بأنها تنام في "كراج" كلما تقوم بزيارته، لكنه شدد على أنه "قام بتطوير المكان بصورة كبيرة".وكان إيلون ماسك صرح من قبل أنه ليس لديه "سكنا رئيسيا"، على الرغم من أنه يعيش في منزل "صغير جدا" في بوكا تشيكا، تبلغ قيمته 45 ألف دولار.وقال إن المنزل الذي تتراوح مساحته من 800 إلى 900 قدم مربع، كان "من الناحية الفنية مكونا من 3 غرف نوم، لكنه كان يضم غرفتي نوم"، قبل أن يقوم بتحويل الكراج الخاص به.كما يمتلك الملياردير ورجل الأعمال منزلا صغيرا جاهزا بقيمة 50 ألف دولار، وتبلغ مساحته 375 قدما مربعا، ويخصصه للضيوف.
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إيلون ماسك, مجتمع, منوعات
إيلون ماسك, مجتمع, منوعات

إيلون ماسك يرد على كلام والدته حول نومها في"كراج" أثناء زياراتها له

11:29 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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كشفت ماي ماسك، والدة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، أن لديها بعض ترتيبات نوم غير تقليدية عندما تزور نجلها في ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، والتي كانت تعمل كعارضة أزياء، في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إنها لا تنام في غرفة نوم مناسبة عندما تزور نجلها في منطقة بوكا تشيكا، وهو موقع مقر شركته "سبيس إكس" في تكساس، وموقع إطلاق "ستار بيس".
وأوضحت: "يجب أن أنام في الكراج، لا يمكن أن يكون لديك منزلا فخما بالقرب من موقع إطلاق صاروخ".
من ناحيته، أكد إيلون ماسك عبر "تويتر"، أمس الأحد، تصريحات والدتها بأنها تنام في "كراج" كلما تقوم بزيارته، لكنه شدد على أنه "قام بتطوير المكان بصورة كبيرة".
وكان إيلون ماسك صرح من قبل أنه ليس لديه "سكنا رئيسيا"، على الرغم من أنه يعيش في منزل "صغير جدا" في بوكا تشيكا، تبلغ قيمته 45 ألف دولار.
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وقال إن المنزل الذي تتراوح مساحته من 800 إلى 900 قدم مربع، كان "من الناحية الفنية مكونا من 3 غرف نوم، لكنه كان يضم غرفتي نوم"، قبل أن يقوم بتحويل الكراج الخاص به.
كما يمتلك الملياردير ورجل الأعمال منزلا صغيرا جاهزا بقيمة 50 ألف دولار، وتبلغ مساحته 375 قدما مربعا، ويخصصه للضيوف.
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