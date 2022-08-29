https://sputnikarabic.ae/20220829/السلطات-الأمنية-تكشف-عن-متورط-آخر-في-جريمة-قتل-الصحفية-الروسية-دوغينا-1066958216.html
السلطات الأمنية تكشف عن متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية دوغينا
السلطات الأمنية تكشف عن متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية دوغينا
أعلن جهاز الأمن الروسي (في إس بي) اليوم، 29 أغسطس/ آب، اكتشاف متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:11+0000
2022-08-29T08:11+0000
2022-08-29T08:11+0000
روسيا
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وقُتلت داريا دوغينا في تفجير سيارتها في ضواحي موسكو في 20 أغسطس. وكشفت السلطات الأمنية الروسية أن العملية التفجيرية التي أودت بحياة الصحفية الشابة دبرتها مخابرات نظام الحكم في أوكرانيا ونفذتها المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك.وأظهرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الروسية أن منفذة الجريمة استعانت بمواطن أوكراني آخر هو بوغدان تسيغانينكو الذي رافق منفذة العملية أثناء دخولها إلى الأراضي الروسية من إستونيا، وساعدها على تجهيز القنبلة في كراج استأجره في موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السلطات الأمنية تكشف عن متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية دوغينا
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أعلن جهاز الأمن الروسي (في إس بي) اليوم، 29 أغسطس/ آب، اكتشاف متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا.
وقُتلت داريا دوغينا في تفجير سيارتها في ضواحي موسكو في 20 أغسطس. وكشفت السلطات الأمنية الروسية أن العملية التفجيرية التي أودت بحياة الصحفية الشابة دبرتها مخابرات نظام الحكم في أوكرانيا ونفذتها المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك.
وأظهرت
التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الروسية أن منفذة الجريمة استعانت بمواطن أوكراني آخر هو بوغدان تسيغانينكو الذي رافق منفذة العملية أثناء دخولها إلى الأراضي الروسية من إستونيا، وساعدها على تجهيز القنبلة في كراج استأجره في موسكو.