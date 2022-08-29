عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/السلطات-الأمنية-تكشف-عن-متورط-آخر-في-جريمة-قتل-الصحفية-الروسية-دوغينا-1066958216.html
السلطات الأمنية تكشف عن متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية دوغينا
السلطات الأمنية تكشف عن متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية دوغينا
أعلن جهاز الأمن الروسي (في إس بي) اليوم، 29 أغسطس/ آب، اكتشاف متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:11+0000
2022-08-29T08:11+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066786329_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c138f1d627e3e1fffb10c3abc2897ebe.jpg
وقُتلت داريا دوغينا في تفجير سيارتها في ضواحي موسكو في 20 أغسطس. وكشفت السلطات الأمنية الروسية أن العملية التفجيرية التي أودت بحياة الصحفية الشابة دبرتها مخابرات نظام الحكم في أوكرانيا ونفذتها المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك.وأظهرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الروسية أن منفذة الجريمة استعانت بمواطن أوكراني آخر هو بوغدان تسيغانينكو الذي رافق منفذة العملية أثناء دخولها إلى الأراضي الروسية من إستونيا، وساعدها على تجهيز القنبلة في كراج استأجره في موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066786329_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_e23181804b0bdde786190460f7062cab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

السلطات الأمنية تكشف عن متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية دوغينا

08:11 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمراسم تأبين الصحفية الروسية داريا دوغينا
مراسم تأبين الصحفية الروسية داريا دوغينا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن جهاز الأمن الروسي (في إس بي) اليوم، 29 أغسطس/ آب، اكتشاف متورط آخر في جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا.
وقُتلت داريا دوغينا في تفجير سيارتها في ضواحي موسكو في 20 أغسطس. وكشفت السلطات الأمنية الروسية أن العملية التفجيرية التي أودت بحياة الصحفية الشابة دبرتها مخابرات نظام الحكم في أوكرانيا ونفذتها المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الروسية أن منفذة الجريمة استعانت بمواطن أوكراني آخر هو بوغدان تسيغانينكو الذي رافق منفذة العملية أثناء دخولها إلى الأراضي الروسية من إستونيا، وساعدها على تجهيز القنبلة في كراج استأجره في موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала