https://sputnikarabic.ae/20220829/السودان-النيابة-العامة-تصدر-قرارا-بشأن-3-آلاف-جثة-مجهولة-1067008980.html
السودان… النيابة العامة تصدر قرارا بشأن 3 آلاف جثة مجهولة
السودان… النيابة العامة تصدر قرارا بشأن 3 آلاف جثة مجهولة
وصل عدد الجثث المجهولة الهوية في مشارح العاصمة السودانية الخرطوم إلى نحو 3 آلاف جثة، وهو ما دعا النيابة العامة لإصدار قرار بشأنها. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T19:41+0000
2022-08-29T19:41+0000
2022-08-29T19:41+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقرر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة، التصريح بدفن تلك الجثث المجهولة الهوية التي تتكدس داخل مشارح الخرطوم، حسبما ذكر بيان النيابة.وصدر قرار النيابة لهيئة الطب العدلي بالبدء بتشريح تلك الجثث فورا ودفنها، وفقا للضوابط والبروتوكولات العالمية.وذكر هشام العابدين، مدير هيئة الطب العدلي في السودان، أن بعض الجثث يرجع تاريخ دخولها المشرحة إلى عام 2019، مشيرا إلى أنه تم دخول 86 جثة ضمن ضحايا فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو/ حزيران 2019، تم تسليم 84 منهم إلى ذويهم.وتواجه مشارح السودان وضعا سيئا بسبب تعطل الثلاجات بصورة نتج عنها تحلل بعض الجثث.وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد أعلن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن المفقودين في أحداث فض اعتصام قيادة الجيش، على أن تتولى التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بهذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20210603/ذكرى-فض-اعتصام-القيادة-العامة-هل-تشعل-الشارع-السوداني-من-جديد؟-1049152228.html
https://sputnikarabic.ae/20201018/السودانرئيس-لجنة-التحقيق-في-فض-اعتصام-القيادة-العامة-لـسبوتنيك-نحتاج-لوقت-أطول-لإنهاء-التحقيقات-1046880180.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
السودان… النيابة العامة تصدر قرارا بشأن 3 آلاف جثة مجهولة
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وصل عدد الجثث المجهولة الهوية في مشارح العاصمة السودانية الخرطوم إلى نحو 3 آلاف جثة، وهو ما دعا النيابة العامة لإصدار قرار بشأنها.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقرر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة، التصريح بدفن تلك الجثث المجهولة الهوية التي تتكدس داخل مشارح الخرطوم، حسبما ذكر بيان النيابة.
وصدر قرار النيابة لهيئة الطب العدلي بالبدء بتشريح تلك الجثث فورا ودفنها، وفقا للضوابط والبروتوكولات
العالمية.
وذكر هشام العابدين، مدير هيئة الطب العدلي في السودان، أن بعض الجثث يرجع تاريخ دخولها المشرحة إلى عام 2019، مشيرا إلى أنه تم دخول 86 جثة ضمن ضحايا فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو/ حزيران 2019، تم تسليم 84 منهم إلى ذويهم.
18 أكتوبر 2020, 16:05 GMT
وتواجه مشارح السودان وضعا سيئا بسبب تعطل الثلاجات بصورة نتج عنها تحلل بعض الجثث.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد أعلن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن المفقودين في أحداث فض اعتصام قيادة الجيش
، على أن تتولى التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بهذا الأمر.