https://sputnikarabic.ae/20220829/المتظاهرون-ينسحبون-من-القصر-الجمهوري-في-المنطقة-الخضراء-وقوات-الأمن-العراقية-تسيطر-عليه-فيديو-1066992460.html
المتظاهرون ينسحبون من القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.. وقوات الأمن العراقية تسيطر عليه... فيديو
المتظاهرون ينسحبون من القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.. وقوات الأمن العراقية تسيطر عليه... فيديو
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص بكثافة في الهواء، واستخدمت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري في المنطقة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:47+0000
2022-08-29T14:47+0000
2022-08-29T14:47+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "محيط القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء، يشهد إطلاق نار كثيف من قبل القوات الأمنية، في محاولة لتفريق المتظاهرين"، موضحا أن هناك "حالات اختناق بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع" في المنطقة أيضا.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
المتظاهرون ينسحبون من القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.. وقوات الأمن العراقية تسيطر عليه... فيديو
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص بكثافة في الهواء، واستخدمت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء في بغداد.
بغداد- سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "محيط القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء، يشهد إطلاق نار كثيف من قبل القوات الأمنية، في محاولة لتفريق المتظاهرين"، موضحا أن هناك "حالات اختناق بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع" في المنطقة أيضا.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.