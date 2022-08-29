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بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو الأطراف السياسية لخفض التصعيد والعودة للحوار
بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو الأطراف السياسية لخفض التصعيد والعودة للحوار
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، جميع الفاعلين السياسيين إلى العمل على خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وذلك عقب اقتحام مجموعة من المتظاهرين... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:28+0000
2022-08-29T14:28+0000
العالم العربي
العراق
وقفة احتجاجية
مقتدى الصدر
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وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع الفاعلين السياسيين للعمل على خفض التصعيد، والعودة للحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات".وأضاف البيان: "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع المتظاهرين لمغادرة المنطقة الدولية في بغداد [المنطقة الخضراء] فورا، وإخلاء جميع المباني الحكومية، والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة لخدمة الشعب العراقي".وأكد البيان على أن العراق لا يمكن أن يكون "رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به أو تحمله".ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين".
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-أنصار-الصدر-يقاومون-لهيب-الحر-بالقفز-داخل-مسبح-القصر-الجمهوري-فيديو-1066983537.html
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العالم العربي, العراق, وقفة احتجاجية, مقتدى الصدر
العالم العربي, العراق, وقفة احتجاجية, مقتدى الصدر

بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو الأطراف السياسية لخفض التصعيد والعودة للحوار

14:28 GMT 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanالمنطقة الخضراء في بغداد
المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، جميع الفاعلين السياسيين إلى العمل على خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وذلك عقب اقتحام مجموعة من المتظاهرين المحسوبين على التيار الصدري، للمنطقة الخضراء في بغداد، على إثر إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.
وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع الفاعلين السياسيين للعمل على خفض التصعيد، والعودة للحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات".
وأضاف البيان: "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع المتظاهرين لمغادرة المنطقة الدولية في بغداد [المنطقة الخضراء] فورا، وإخلاء جميع المباني الحكومية، والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة لخدمة الشعب العراقي".
وأكد البيان على أن العراق لا يمكن أن يكون "رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به أو تحمله".
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 31 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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13:25 GMT
ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".
وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين".
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