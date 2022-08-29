عربي
حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يجري-محادثات-مع-تبون-على-انفراد-ويزور-مصنع-أدوية-في-الجزائر-1066977848.html
رئيس وزراء إثيوبيا يجري محادثات مع تبون على انفراد ويزور مصنع أدوية في الجزائر
رئيس وزراء إثيوبيا يجري محادثات مع تبون على انفراد ويزور مصنع أدوية في الجزائر
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إجراء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محادثات، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للجزائر. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:04+0000
2022-08-29T12:04+0000
أخبار إثيوبيا
الجزائر
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066977673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39f5dfcf5c2c49ca0127f60f5737f799.jpg
وأشار الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل إلى أن تبون "أجرى محادثات على انفراد مع آبي أحمد".وأقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، استقبالا رسميا لرئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وقبل لقائه تبون، زار آبي أحمد والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مصنع "صيدال" للأدوية بالعاصمة الجزائر، الذي ينتج 200 نوع من الأدوية، ويشار إليه بأنه الأكبر من نوعه في أفريقيا، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.كما زار رئيس الوزراء الإثيوبي، صباح اليوم، نصب الشهداء في العاصمة الجزائر، ووضع إكليلا من الزهور في المكان.ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.وفي يوليو/ تموز الماضي زارت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066977673_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_ec150bb44ea2b28b2c39974afff170e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, الجزائر, العالم, العالم العربي
أخبار إثيوبيا, الجزائر, العالم, العالم العربي

رئيس وزراء إثيوبيا يجري محادثات مع تبون على انفراد ويزور مصنع أدوية في الجزائر

12:04 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إجراء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محادثات، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للجزائر.
وأشار الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل إلى أن تبون "أجرى محادثات على انفراد مع آبي أحمد".
وأقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، استقبالا رسميا لرئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وقبل لقائه تبون، زار آبي أحمد والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مصنع "صيدال" للأدوية بالعاصمة الجزائر، الذي ينتج 200 نوع من الأدوية، ويشار إليه بأنه الأكبر من نوعه في أفريقيا، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.
كما زار رئيس الوزراء الإثيوبي، صباح اليوم، نصب الشهداء في العاصمة الجزائر، ووضع إكليلا من الزهور في المكان.
ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.
وفي يوليو/ تموز الماضي زارت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала