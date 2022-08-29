https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يجري-محادثات-مع-تبون-على-انفراد-ويزور-مصنع-أدوية-في-الجزائر-1066977848.html
رئيس وزراء إثيوبيا يجري محادثات مع تبون على انفراد ويزور مصنع أدوية في الجزائر
رئيس وزراء إثيوبيا يجري محادثات مع تبون على انفراد ويزور مصنع أدوية في الجزائر
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إجراء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محادثات، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للجزائر. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:04+0000
2022-08-29T12:04+0000
2022-08-29T12:04+0000
أخبار إثيوبيا
الجزائر
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066977673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39f5dfcf5c2c49ca0127f60f5737f799.jpg
وأشار الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل إلى أن تبون "أجرى محادثات على انفراد مع آبي أحمد".وأقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، استقبالا رسميا لرئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وقبل لقائه تبون، زار آبي أحمد والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مصنع "صيدال" للأدوية بالعاصمة الجزائر، الذي ينتج 200 نوع من الأدوية، ويشار إليه بأنه الأكبر من نوعه في أفريقيا، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.كما زار رئيس الوزراء الإثيوبي، صباح اليوم، نصب الشهداء في العاصمة الجزائر، ووضع إكليلا من الزهور في المكان.ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.وفي يوليو/ تموز الماضي زارت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066977673_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_ec150bb44ea2b28b2c39974afff170e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, الجزائر, العالم, العالم العربي
أخبار إثيوبيا, الجزائر, العالم, العالم العربي
رئيس وزراء إثيوبيا يجري محادثات مع تبون على انفراد ويزور مصنع أدوية في الجزائر
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إجراء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محادثات، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للجزائر.
وأشار الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل إلى أن تبون "أجرى محادثات على انفراد مع آبي أحمد".
وأقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، استقبالا رسميا لرئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
وقبل لقائه تبون، زار آبي أحمد والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مصنع "صيدال" للأدوية بالعاصمة الجزائر، الذي ينتج 200 نوع من الأدوية، ويشار إليه بأنه الأكبر من نوعه في أفريقيا، وفقا لشبكة
"فانا" الإثيوبية.
كما زار رئيس الوزراء الإثيوبي، صباح اليوم، نصب الشهداء في العاصمة الجزائر، ووضع إكليلا من الزهور في المكان.
ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.
وفي يوليو/ تموز الماضي زارت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر
للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين.